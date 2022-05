¡Lo que faltaba por ver! Descubre el nuevo gimnasio de Barbara Camila ¡De no creer! La hija de Carolina Sandoval tonifica sus músculos hasta en los lugares más inesperados ¡Mira dónde la descubrimos entrenando! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Camila, la hija adolescente de Carolina Sandoval no pierde un segundo para tonificar su coqueta figura y mucho menos ahora que está nominada a nuestro concurso Elige a tu Bello en la categoría de mujeres. Muy guapa y presumiendo sus curvas con unos leggings y crop top azul, la joven estudiante acompañó en plan de compras a su mamá a una tienda por departamentos y para su sorpresa decidió convertir uno de los pasillos entre estante y estante en su propio fitness center. "¡Esto es lo que a mí me faltaba por ver!", comentó Sandoval en un simpático video en el que agrega: "¡Venimos a Target y ella agarra las pesas para ponerse a hacer ejercicio! ¿ustedes pueden creer?... no no no esto es mucho", remataba mientras grababa a su sonriente muchachita tonificando sus triceps con una mancuerna de por lo menos diez libras. Sandoval preguntaba a sus seguidores: "¿Nunca les ha pasado?". Por supuesto, luego de más de 20 mil "me gusta" y 300 comentarios muchos se identificaron con Bárbara Camila y celebraron su pilatuna. "Así somos los que hacemos ejercicio", dice uno. "Donde vemos pesas las agarramos y las probamos", comenta otro. "¡Exacto! No pelamos una mancuerna aunque sea para hacer tres repeticiones...el cuerpo llama". Otros le dijeron por bromear que compre las pesas o hasta le propusieron que se convierta en modelo por su cuerpazo. El caso es que su gesto divirtió a muchos y también concientizó a miles sobre la importancia del ejercicio para una vida sana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su guapura y juventud Bárbara Camila hace parte del selecto grupo de candidatas para nuestro concurso de People en Español. Este pasado lunes 9 de mayo ya arrancaron las votaciones de Elige a tu Bello para el 2022 y por eso no puedes dejar de votar por tu favorita en este link. Las cinco aspirantes femeninas de este 2022 además de Bárbara Camila son: Valeria Marín, Bad Gyal, Helen Ochoa y Yailin "La Más Viral". No puedes dejar de votar pues la ganadora entrará a la codiciada lista de "Los Más Bellos" de People en Español de este año. ¡El 27 de mayo anunciaremos a los dos ganadores!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Lo que faltaba por ver! Descubre el nuevo gimnasio de Barbara Camila

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.