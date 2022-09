Bárbara Camila se alista para salir ¡y Carolina Sandoval no aprueba el look! "Estás un poquito desvestida" La comunicadora compartió con humor cómo se siente cuando ve a su hija prepararse para salir por ahí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como mamá de una joven de 19 años, Carolina Sandoval tiene mucho que decir de los atuendos que escoge su hija Bárbara Camila para salir los fines de semana. "Y acá vamos de nuevo. ¿Ya empezó el fin de semana?" escribió la comunicadora en su cuenta de Instagram al compartir un chistoso video en el que pilla a su hija mayor dentro de su guardarropa. "¿Qué estás haciendo en mi clóset?" le pregunta la reina de la faja a su primogénita, quien está abrochándose unas sandalias de plataforma y tacón dorado. "Creo que va a salir. ¿Esos zapatos no son míos?". Cuando Bárbara Camila se pone en pie, podemos ver que la joven se ha arreglado para su cita con un top estilo corsé con estampado gráfico en tonos grises, un pantalón de mezclilla negro de tiro alto con varios detalles rasgados en la parte delantera y los zapatos de su madre, con quien además de talla comparte el nuevo podcast Cuéntamelo todo. Bárbara camila sale de fieta su madre Carolina Sandoval no aprueba look Credit: Instagram "Se te rompió el pantalón Bárbara" dice la conductora sobre los jeans que luce su hija. Después la persigue al baño donde la joven se está dando los últimos retoques mientras suena la canción de Quevedo y Bizarrap Quédate, una banda sonora muy apropiada para el momento que vive Sandoval, quien niega con la cabeza que eso esté pasando. Y eso que apenas hace unos días estaba planeándole una cita con Cristian Carabias, el hijo mayor de Ximena Duque a quien finalmente conocieron por casualidad en el salón de belleza. "¿De verdad tu vas a salir hoy? Está lloviendo, ¿para qué vas a salir?", le dice a Bárbara Camila con pocas esperanzas de que cambie sus planes. "¿En cuántos espejos te vas a ver?". Mientras sigue pegada a su hija y la sigue por la casa. "El pantalón está roto, estás un poquito desvestida". Unas críticas que su primogénita, quien recientemente celebró su cumpleaños 19 comprándose un carro con su propio dinero, parece no oír pues está decidida a salir de casa nieve o truene, como es el caso. Pero a la hora de la despedida, la divertida mamá se ocupa de que su polluela no pase frío ni se moje, en esa noche pasada por agua en Miami y le tiende un paraguas. "Tápate ahí, ciao, I love you" le dice la presentadora a su hija mientras se lamenta "Cristo de la caridad del cobre, ¿esto lo viven todas la mamás?". Antes de que Sandoval compartiera ese video, por la tarde ya vimos a la joven empresaria alistarse para salir a cenar con sus amigas, pues compartió su sesión de maquillaje en TikTok, donde reconoció que necesita saber con mucha anticipación si va a salir y cuál es el plan, para poder preparase para la ocasión. @@barbaracamilasandoval "No me lo puedes decir una hora antes, necesito saberlo con días de anticipación o al comienzo del día", expresó la carismática joven mirando a cámara mientras se aplicaba la base de maquillaje. Incluso compartió que se empieza a maquillar dos horas antes de salir, porque así puede equivocarse sin temor a llegar tarde, y esmerarse con el delineado del ojo, que toma su tiempo. Bárbara camila sale de fieta su madre Carolina Sandoval no aprueba look Credit: TikTok "De esa forma no estoy apurada y tengo todo el tiempo para arreglarme. También, como no tengo la más mínima idea de lo que me voy poner, no sé si les pasa que se cambian un millón de veces hasta que por fin eligen su outfit" comentó Bárbara Camila, quien se ha enfrentado a diferentes situaciones de odio en las redes sociales y estaba emocionada por ir a probar un restaurante de estilo asiático son sus amigas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué te pareció el look final?

