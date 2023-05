Bárbara Bermudo muestra los resultados tras quitarse los implantes mamarios: "Así queda" La periodista lució en traje de baño por primera vez después de tres meses centrada en su recuperación. "Me siento feliz de los resultados". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen algo más de tres meses de haber tomado una de las decisiones más importantes de su vida, quitarse los implantes mamarios, Bárbara Bermudo ha dado un paso más y lo ha compartido feliz. Después de un tiempo aislada y centrada en su recuperación y en su familia, la periodista puertorriqueña salió por primera vez a la playa junto a sus hijas y luciendo su traje de baño. Su cara de felicidad lo dice todo, y aunque todavía queda camino por recorrer, lo difícil ya pasó. Ahora toca disfrutar de su buen estado de salud y los resultados de los que tan orgullosa y contenta se siente. Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo se muestra en traje de baño por primera vez tras su operazión | Credit: Facebook/Bárbara Bermudo "Después de varias semanas un poco aislada por un proceso que me tocó vivir que luego compartiré, les cuento que me siento mucho mejor y lista para el verano. Hoy, por primera vez, me siento cómoda luciendo mi traje de baño", expresó en sus redes. Se ve, pero sobre todo, se siente bien, y eso para ella es el objetivo cumplido. "Tres meses después me siento feliz de los resultados, pero lo más importante es recuperar poco a poco mi salud", prosiguió la comunicadora, quien sufrió del síndrome ASIA. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bárbara se ha puesto a disposición de su público para contestarles todas las preguntas y dudas que tengan sobre el proceso. Ella conoce mejor que nadie esos sentimientos de incertidumbre y miedo, por eso, está decidida a poner su experiencia y conocimiento a su alcance. "Aquí estoy para pronto contestar preguntas sobre el síndrome de ASIA, la explantación y, lo más importante, lo que necesitamos saber para llevar una vida más saludable", concluyó. Un compromiso con todas esas mujeres que quieran dar este paso para recuperar su bienestar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bárbara Bermudo muestra los resultados tras quitarse los implantes mamarios: "Así queda"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.