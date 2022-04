¡Esto fue lo que pasó con Bárbara Bermudo en su posado en traje de baño en vacaciones! La puertorriqueña y su familia aprovecharon esta Semana Santa para salir de vacaciones a uno de sus destinos favoritos en México. Fue precisamente en sus playas donde el bikinazo de la periodista tuvo consecuencias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fin de relajarse, tomarse un respiro de las rutinas diarias y compartir en familia, Bárbara Bermudo y su familia hicieron las maletas y partieron rumbo a uno de los rincones de México donde siempre encuentran paz. Y desde sus paradisíacas playas, además de hacer deportes acuáticos con sus hijas y disfrutar de esos paseos interminables a orillas del mar, la comunicadora puertorriqueña también lució su atlética figura en diferentes trajes de baño. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de algunos de sus modelos favoritos, sus estampados y también el estilo, entre los que destacan los conjuntos de cuerpo entero que estilizan y sujetan más. Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo | Credit: Facebook/Bárbara Bermudo Fue precisamente durante uno de sus posados en traje de baño que Bárbara desató, literalmente, la locura entre sus seguidores. Y es que la feliz mamá lució una figura estilizada, cuidada y fruto del esfuerzo y disciplina en su alimentación y el ejercicio físico. La presentadora se ve en forma pero sin perder un ápice de sus curvas y femineidad, y así mismo se lo hicieron saber los usuarios de las redes. "Hermosa Barbie", "¡Qué bien te miras!", "Manjar exuberante diosa madura", "Más bella que nunca", "Riquísima", escribieron tan solo algunos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Además de mostrarse en diferentes trajes de baño y colapsar dichas plataformas digitales con halagos de todo tipo, Bárbara también hizo un video con sus tipos y productos favoritos cuando acuden a la playa. Unas sugerencias que tienen mucho que ver con el cuidado de la piel y la prevención ante los rayos solares. Pero hubo muchos consejos más. "Salimos unos días con las niñas, y en este video comparto algunos consejos desde como desempacar, algunos bloqueadores buenos y económicos para niños y adultos, hasta el traje de baño que mejor te haga sentir", escribió en su perfil de Facebook. Unas vacaciones en familia para recargar pilas y llenarse de energía.

