¿Qué es el síndrome de ASIA que ha sufrido Bárbara Bermudo por sus implantes de seno? ¿Existe alternativa? Muchas famosas han tenido problemas de salud causados por sus implantes mamarios. Pero esa no es la única manera de aumentar el volumen de los senos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace escasos días, la periodista Bárbara Bermudo sorprendió al mundo entero al compartir, en una poderosa confesión, que se había explantado las prótesis de seno, después de 17 años de haberse realizado una cirugía de aumento. Ahogada en llanto, la esposa de Mario Andrés Moreno, contó que no había cambiado sus implantes ene todo este tiempo, y aclaró que lo recomendable es hacerlo cada 10 años, ya que pasado ese periodo los implantes podrían liberar sustancias tóxicas que afectan al organismo, produciendo síntomas que van desde la fatiga crónica hasta trastornos neurológicos, lo que se conoce como el Síndrome de ASIA (Autoinmune Syndrome Induce Allogenosis por sus siglas en inglés) también conocido como el síndrome autoinmune/autoinflamatorio inducido por adyuvantes. El doctor César Velilla, conocido como Dr. Lipo, de la clínica Evolution MD en Florida, explica la relación entre los implantes mamarios y esta condición. "Aunque la evidencia científica es limitada, algunos estudios sugieren que los implantes mamarios pueden causar una respuesta inmunológica en algunas mujeres, lo que podría llevar a la aparición de síntomas del Síndrome de ASIA". Bermudo dijo que en los últimos 4 años ha vivido una tortura física por los fuertes dolores en su cuerpo y destacó que de los 150 síntomas que se le atribuyen a este problema, ha sufrido unos 70. Entre ellos trastornos gastrointestinales, sinusitis, ansiedad o dolor en las articulaciones. Otras celebridades como Giselle Blondet, Michelle Renaud, Alejandra Espinoza, Esmeralda Pimentel, que igual padecieron Síndrome de ASIA, también han optado por retirar sus implantes de seno y han mandado mensajes de apoyo a la puertorriqueña. El testimonio de Bermudo, tal y como ella esperaba, ha servido para crear más conciencia sobre este tipo de operaciones y que las personas que estén pensando en pasar por quirófano, sopesen todos los riesgos a los que se exponen. "Si bien el Síndrome de Asia es raro, es importante que las mujeres estén informadas sobre sus síntomas y lo que deben hacer si experimentan alguno de ellos", comenta el Dr. Lipo. ¿Significa esto que quién quiera aumentar sus senos tiene que exponerse a sufrir este trastorno? El Dr. Lipo tiene la respuesta pues es posible hacerlo sin usar implantes. "Existen otras opciones para aumentar el tamaño y la forma de los senos. Una de las opciones más populares es el uso de grasa propia, que se extrae de otras partes del cuerpo mediante liposucción y se inyecta en los senos para aumentar su tamaño", explica el experto. Este procedimiento se conoce como lipotransferencia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hay que tener en cuenta que el síndrome ASIA no solo podría afectar a los implantes mamarios, también a los implante so inyecciones de silicona que hombres y mujeres utilizan para aumentarse el trasero, y que siempre deben de estar controlados por un profesional de la medicina.

