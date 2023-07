Bárbara Bermudo luce cuerpazo en traje de baño tras retirarse los implantes: "Te ves mejor que nunca" "Esto es para las mujeres que me han preguntado sobre los resultados después de remover mis implantes de seno. La realidad es que nunca fue mi prioridad, sino mi salud." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir barabra bermudo traje de baño retira implantes Credit: Alexander Tamargo/Getty Images El verano es sinónimo de vacaciones familiares. Por eso, Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno han hecho las maletas y, junto a sus tres hijas, han partido a un lugar paradisíaco para desconectar y crear memorias inolvidables. Desde Harbour Island Pink Sand, en las Bahamas, la periodista puertorriqueña sigue en contacto con sus seguidores para compartirles algunos de esos momentos especiales. Afortunadamente, la feliz mamá y emprendedora, quien prepara un proyecto muy importante, está mucho más recuperada de su operación para quitarse los implantes de seno. Por eso ha querido responder a las preguntas de algunas mujeres que se han interesado en saber cómo está y cuáles han sido los resultados. Siempre en contacto con ellas y, sobre todo, con la intención de ayudarlas y resolverles cualquier duda, Bárbara publicó un video en el que se muestra en traje de baño, uno muy elegante y tradicional, que deja al descubierto cómo se ve su escote y también su espectacular figura. Pero, sobre todo, su mejoría en términos de salud. "No soy de las que me gusta mostrar más de la cuenta en las redes, pero esto es para las mujeres que me han preguntado sobre los resultados después de remover mis implantes de seno. La realidad es que nunca fue mi prioridad sino mi salud. Todos los días le doy gracias a Dios por mi salud y bienestar", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video, grabado por su adorable Mía, muestra uno de los modelos de traje de baño para estas vacaciones con el que ha deslumbrado. Y aunque ella lo define como "un poco conservador", igual ha encandilado con su elegancia y bella figura. "Te ves mejor que nunca", "Te brilla todo, tu piel, tus ojos, tu cabello", "Estás hermosa, eres una mujer bella, natural, una mujer madura e inteligente", "Hermosa por donde se mire", le escribieron tan solo algunos. Su marido, Mario Andrés, su gran compañero y apoyo, es el primero en piropearla. "Dice que me veo más bella que nunca, sin su apoyo, comprensión y amor este proceso no hubiese sido posible", escribió enamorada. Sin duda, unas vacaciones especiales para toda la familia.

