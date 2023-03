Bárbara Bermudo comparte el paso a paso de su proceso: "Ninguna mujer debería pasar por esto" La periodista cumple cinco semanas de retirarse sus implantes de seno y, con el fin de ayudar a otras mujeres, ha querido contar todos los detalles de su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Bermudo tiene un propósito muy claro y definido en su mente, alzar su voz para que muchas otras mujeres no pasen por su mismo sufrimiento. Están a tiempo, por eso, con su mensaje, espera llegar a ellas antes de dar el paso equivocado y contarles qué es el síndrome de ASIA. Cuando se cumplen cinco semanas de su operación para retirarse los implantes mamarios, Bárbara, todavía en proceso de recuperación, ha querido mostrar la primera parte de un proceso que da un portazo al pasado y la bienvenida a su nueva vida. Una vida sin dolores, sin malestares ni salud débil. Por fin descubrió a qué se debían tantos síntomas a los que nadie encontraba una explicación. Para contarlo todo desde el principio y, sobre todo, mostrar el proceso sin filtro alguno, Bárbara publicó en sus redes un primer video donde enseña el desarrollo de su operación y post-operatorio. Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo muestra su proceso de retirarse los implantes mamarios | Credit: Redes Sociales de Bárbara Bermudo Siempre de la mano de su esposo, Mario Andrés Moreno, la periodista puertorriqueña enseñó a su público la dureza del proceso. Siempre con fe en Dios y en las manos de un brillante equipo médico, la conductora dio uno de los pasos más importantes hasta el momento. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Ninguna mujer debe pasar por esto y comparto este momento íntimo para alzar la voz y ayudar a otras mujeres", expresó junto al video. "Amiga, esto no es una 'moda', se trata de una decisión de vida", añadió sincera. Desde el abrazo de su marido y los rezos antes de la cirugía, hasta su despertar de la operación, cuidados médicos y posterior llegada a casa con los drenajes, Bárbara no se ha dejado nada en el tintero. Todo con la intención de ayudar a quienes, como ella, estén pasando por lo mismo. Y, sobre todo, para informar a aquellas que estén barajando la posibilidad de ponerse implantes. "Aquí comparto las emociones, las lágrimas, las risas, las dudas y las íntimas imágenes incluso en el quirófano. Esta es parte de mi travesía por el síndrome de ASÍA, esta condición se empieza a desarrollar cuando el cuerpo intenta expulsar estos agentes externos del cuerpo y, al no lograrlo, el organismo empieza a manifestar una serie de síntomas que pueden pasarse por alto. Cientos y cientos de mujeres se han comunicado conmigo preguntándome sobre el proceso. Aquí la primera parte de mi testimonio de la mano de personas muy especiales que sin ellas imposible. No quiero decir que te va a pasar a ti, pero mujer atenta a los síntomas que comparto al final del video, porque puede ser la razón de algunos de tus problemas de salud." A pesar de la dureza de lo vivido, Bárbara sonríe a la vida, decidida a cuidarse, quererse y, por supuesto, a tender su mano a las demás.

