Bárbara Bermudo causa furor en diminuto traje de baño: "¡Cómo estás de flaquita!" La querida periodista viajó junto a su esposo Mario Andrés Moreno hasta República Dominicana para celebrar su aniversario de bodas ¡y dejó mudos a todos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Bermudo es de esas personas que además de saber reinventarse profesionalmente y ejercer como una esposa y madre entregada, también sabe mimarse y quererse. Aunque siempre ha cuidado su figura y su aspecto físico, en el último año Bárbara se ha centrado más en su alimentación y bienestar personal. El resultado es evidente. Durante su viaje este festivo a República Dominicana para celebrar su aniversario de bodas con Mario Andrés Moreno, Bárbara dejó a todos sin aliento, esposo incluido. Esta imagen en un diminuto traje de baño mostró a una mujer mucho más sensual, hermosa y delgada que nunca. Tanto, que la lluvia de propuestas y piropazos en redes se hizo interminable, con toda la razón. Desde Casa de Campo, exclusiva zona del país, la pareja disfrutó de sus playas y manjares junto a sus tres hijas, quienes también estuvieron a su lado para celebrar este gran día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La figura de Bárbara no pasó desapercibida por la notable bajada de peso que ha experimentado. La irrupción del coronavirus en su casa y, concretamente, en la salud de su marido, hizo que perdiera mucho peso por la preocupación y presión a las que tuvo que hacer frente. Y a partir de ahí, todo fueron cuidados y hábitos alimenticios saludables. La puertorriqueña quiso mantenerse así, con casi 25 libras menos y no tiene pensado recuperarlas. A sus 46 años sigue siendo joven, pero con esta increíble transformación, lo parece aún más. "Ya pareces hija de tu marido, estás estupenda", "Cómo estás de flaquita", "Wow, bello cuerpo", "Sensual y exuberante madura", "Qué hermosa te ves", escribieron tan solo algunos de sus seguidores en las redes. Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo | Credit: Facebook/Bárbara Bermudo La feliz pareja pasará el resto del fin de semana bajo el sol en la isla hermana celebrando su amor y, sobre todo, las bendiciones que tienen como familia. ¡Por muchos años más!

