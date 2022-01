Tienes que ver la espectacular colección de Balmain inspirada en Barbie y Ken La colección incluye 50 piezas unisex inspiradas en Barbie y Ken. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está empezando el año y ya tenemos la primera colaboración en el mundo de la moda. Como recordarán, el año pasado algunas de las marcas más prestigiosas se unieron para crear interesantes colecciones de edición limitada. Hace unos meses Gucci se unió a Balenciaga para lanzar una colección de piezas con detalles únicos de cada Marca, y lo mismo pasó con Fendi y Versace. Si bien estas colaboraciones nos parecieron muy cool, nada se compara a esta que acaba de ser anunciada. Resulta que Balmain se unió a Barbie para lanzar una espectacular colección que te hará lucir como toda una muñeca. Oliver Rousteing, director creativo de Balmain, creó una colección unisex inspirada por Barbie y Ken, para que los que siempre han amado estos populares muñecos y algún día soñaros en vestirse como ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No es solo el sueño de un diseñador, sino el sueño de un niño", dijo el diseñador en una entrevista con Vogue. "Que yo hoy pueda crear una colección con Barbie, demuestra que el mundo ha cambiado y que bien se siente sentirte libre sin pensar en que vas a ser juzgado". Balmanin x Barbie Credit: Instagram Balmanin x Barbie Credit: Instagram Balmanin x Barbie Credit: Instagram Balmanin x Barbie Credit: Instagram La colección incluye 50 piezas de ropa y accesorios, entre ellas vestidos con el distintivo estampado de la marca, trajes de baño, faldas y chaquetas con botones dorados, carteras, y por su puesto, no se podían quedar las hombreras y tampoco el color rosado que siempre ha identificado a Barbie. Los precios de las prendas, que estarán disponibles el próximo 13 de enero, oscilan entre $295 y $42,494.

