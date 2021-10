Balenciaga presenta su última colección con un episodio de The Simpsons Demna Gvasalia, director creativo de la firma, ha convertido a Marge, Homer y los vecinos más célebres de Springfield en modelos por un día durante la Semana de la Moda de París. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Balenciaga y The Simpsons Semana Moda Paris Credit: YouTube/ Balenciaga Las Semana de la Moda son una oportunidad para que los diseñadores den rienda suelta a su creatividad. Además de sorprendernos con las nuevas colecciones, los creadores piensan una puesta en escena que nos deje una huella en la memoria, como los increíbles desfiles de Chanel en el Grand Palais, la invención de Fendace a cargo de Versace y Fendi, o uno de los últimos shows de Carolina Herrera que tuvo lugar en un autobús turístico. En esta ocasión, durante la Semana de la moda de París, los invitados al desfile de Balenciaga fueron testigos de tremenda sorpresa tras el carrusel final de las modelos, cuando una enorme pantalla descendió sobre la pasarela donde se emitió un capítulo muy especial de serie de animación más famosa de todos los tiempos: The Simpsons. En el episodio, Homer quiere cumplir el sueño de su esposa Marge de tener un vestido de marca y escribe una carta al director creativo de Balenciaga, Demna Gvasalia, y consigue un impresionante vestido verde con exageradas hombreras. Como no pueden pagar el diseño, y tras lucirlo un ratito, lo devuelven con una emotiva carta que conmueve al diseñador, quien decide viajar a Springfield y ofrecer a sus ciudadanos viajar a París y participar en el desfile. Así, los personajes más famoso de la serie, desde la propia familia protagonista al jefe de policía Wiggum, las hermanas de Marge, Smithers o el dueño de la tienda de los cómics, recorren la pasarela modelando los últimos diseños de Balenciaga consiguiendo el aplauso de una variada audiencia entre la que se encuentran reconocibles asistentes como Naomi Campbell, Kim Kardashian -enfundada en un enterizo de látex rojo- y Kanye West o Anna Wintour. El momento más emotivo, lágrimas de Anna Wintour incluidas, es cuando Marge cierra el desfile con un impresionante vestido dorado con una gran lazada en la parte trasera. Un formato divertido e innovador, pensado para llevar la moda de lujo a todos los públicos y que en poco más de 48 horas ha acumulado más de un millón de reproducciones. Balenciaga y The Simpsons Semana Moda Paris Credit: YouTube/ Balenciaga SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta siendo un año increíble para la firma, y su director creativo tras ser una de las casas favoritas en la gala del Met, evento en el que Rihanna o Kim Kardashian lucieron sus creaciones. De hecho, la socialicé parece haberse convertido en embajadora de Balenciaga, pues a menudo presume sus curiosos atuendos. Con este listón tan alto, ¿qué otras sorpresas nos esperarán en los próximos desfiles?

