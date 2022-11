¿Qué pasa con Balenciaga? La firma retira polémica campaña con niños y Kim Kardashian se replantea su apoyo Tras publicar imágenes "perturbadoras", Balenciaga ha sido acusada de promover el abuso infantil. Kim Kardashian ha reconocido que se plantea su relación con la marca, muy estrecha hasta ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que en 2015 Demna Gvasalia fue nombrado director creativo de la firma Balenciaga, la marca de origen español ha llegado a un público más amplio y variado, sobre todo apoyado por celebridades como Kim Kardashian, quien demuestra día a día que adora los diseños del georgiano. Con sus momento virales con creaciones estrambóticas, como las máscaras futuristas, los "pantabotas" que han fascinado a muchísimas famosas, o hasta casi ridículas, como aretes de cordón de zapato, bolsos que parecen bolsas de basura, tenis rotos o un clutch en forma de bolsa de patatas fritas, que se venden por miles de dólares ¡y se agotan! Hace poco más de un mes, Balenciaga cortó sus relaciones con Kanye West, con quien había diseñado una colección para GAP y otros proyectos, por los escándalos en los que se ha visto envuelto el rapero. La campaña navideña más perturbadora Pero la semana pasada, la marca fue noticia por un tema mucho más polémico. La campaña en cuestión presentaba una serie de imágenes tomadas por el fotógrafo Gabriele Galimberti, conocido por retratar a niños rodeados de sus posesiones. Para sorpresa de muchos, en los anuncios de Balenciaga los niños aparecían sujetando ositos de peluche ataviados con atuendos bondades como arneses o camisetas de redecilla. Los usuarios de las redes acusaron a la marca de promocionar el abuso a menores y la pedofilia, remarcando que los peluches representaban fetiches del mundo sadomasoquista. Otros objetos que se ven en las fotografías son copas vacías, latas que parecen de cerveza, cinta aislante, posavasos, tengas hechos con correas o collares de cuero con tachuelas. Pertenencias que no son precisamente habituales en las habitaciones infantiles. Los niños modelo, tampoco parecen muy felices en las imágenes que han sido retiradas por la marca. El periodista Tucker Carlson incluso habló en su segmento del canal Fox News de "promover el sexo con niños" con estos anuncios entre los que encontramos el de una niña de unos 4 años, tumbada boca abajo en un sofá rodeada de copas de vino y champán, un collar de perro y una petaca, entre otras cosas. Ante la oleada de protestas y críticas, la firma retiró la campaña de sus redes sociales y emitió una disculpa. "Pedimos sinceras disculpas por cualquier ofensa que nuestra campaña navideña haya podido causar. Nuestros bolsos de osos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos eliminado inmediatamente la campaña de todas las plataformas". El fotógrafo Galimberti también ha dado su versión en Instagram, asegurando que no ha tenido nada que ver en la dirección de la campaña: "No puedo comentar nada sobre por qué Balenciaga ha actuado así, pero sí debo aclarar que yo no he podido elegir ni los objetos, ni los modelos, ni la combinación de los mismos. Como fotógrafo, solo se me pedía que iluminara la escena dada y tomara las fotos de acuerdo con mi estilo característico", ha zanjado el profesional. La campaña de primavera Por si fuera poco, en otra de las campañas recientes, la de la promoción de su colaboración con Adidas fotografiada por Chris Maggio en la que aparecen modelos como Bella Hadid; hay referencias explícitas a la pornografía infantil. En una de las imágenes, protagonizada por un bolso en primer plano, se aprecian documentos judiciales, en concreto un extracto de la sentencia del Tribunal Supremo de 2008 que ratificó la ley Protect, una ley federal que penaliza la publicidad, promoción, presentación o distribución de pornografía infantil en el país. Balenciaga Polémica pornografía infantil Credit: Instagram A este tema también hace referencia la disculpa de Balenciaga. "Pedimos disculpas por mostrar documentos inquietantes en nuestra campaña. Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos emprendiendo acciones legales contra las partes responsables de crear el set e incluir elementos no aprobados para nuestra sesión de fotos de la primavera de 2023. Condenamos enérgicamente el abuso de los niños en cualquiera de sus formas. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños". En otra imagen tomada por Maggio, la actriz francesa Isabelle Huppert posa muy glamorosas en una luminosa oficina, ataviada con una gabardina. Sobre la mesa destaca una pila de libros, y en la cima, un grueso volumen de Michael Borremenas, un artista que en sus obras representa niños desnudos y adultos participando en actos de violencia, incluyendo el canibalismo. Balenciaga Polémica pornografía infantil Credit: Balenciaga Los atentos usuarios de las redes incluso han cuestionado una tercera imagen de Maggio, en la que tras un joven con un vanguardista traje negro y llamativos zapatos, aparece colgado en la pared un diploma, según dicen con el nombre de Phillip Fisher, un hombre que fue condenado en el 2018 por abusar de su nieta. Balenciaga Polémica pornografía infantil Credit: Balenciaga Los usuarios "Esto es absolutamente repugnante" o "¿Qué demonios está pasando en el mundo?" son algunos de los miles de comentarios que hemos podido leer estos días en relación con las campañas. Respecto a las disculpas de la marca, muchos no están satisfechos con estas explicaciones, pues como expresó esta usuaria, las campañas pasan por muchos ojos antes de ver la luz. "Alguien aprobó la campaña, alguien tomó las fotos, alguien buscó los modelos, alguien buscó la locación, alguien la produjo, alguien hizo los retoques, alguien llevó el catering, alguien maquilló a los modelos... ¿nadie dijo que estaba mal?" se preguntaba una tuitera. Kim Kardashian Las famosas que son fanáticas de la firma de lujo, que pertenece al grupo Kering junto a otros nombres como Gucci o Saint Laurent, han recibido muchas críticas por no manifestarse al respecto. Después de varios días de silencio, la mayor abanderada de la firma y amiga personal de Gvasalia, Kim Kardashian, por fin se ha pronunciado. Balenciaga Polémica pornografía infantil Kim Kardashian ha vestido de Balenciaga en muchas de sus apariciones públicas. | Credit: Todd Williamson/E! Entertainment/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images "He estado callada durante los últimos días, no porque no me hayan repugnado e indignado las campañas recientes de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de habla con el equipo para entender por mí misma cómo ha podido ocurrir esto", expresó a través de sus historias de Instagram. Y continuó: "Como madre de cuatro, las perturbadoras imágenes me han afectado. La seguridad de los niños debe tenerse en la más alta consideración y cualquier intento de normalizar el abuso de los niños de cualquierr tipo no debe tener lugar en nuestra sociedad, y punto. Balenciaga Polémica pornografía infantil Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre las explicaciones que la marca le ha ofrecido personalmente, la empresaria subraya que "creo que han entendido la seriedad del asunto y tomarán las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir jamás". Balenciaga Polémica pornografía infantil Credit: Instagram ¿Seguirá la socialité vistiendo Balenciaga de pies a cabeza? "Estoy revaluando mi relación con la marca, basándola en su voluntad para aceptar su responsabilidad (…) y las acciones que espero que adopten para proteger a los niños". ¿Qué ocurrirá con esta marca centenaria?

