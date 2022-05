¡Madre mía! No vas a creer lo que cuestan estos destrozados tenis de Balenciaga Por más fashionista empedernida ¿pagarías este precio por el nuevo diseño de calzado que aunque parece usado ya desean varios famosos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se les conoce como los Balenciaga Paris sneakers y desde ayer 9 de Mayo están disponibles para ordenarse en el sitio web de la marca y sus tiendas europeas. Los fanáticos de Estados Unidos, oriente medio y Japón tendrán que esperar hasta mediados del mes y luego el resto del mundo para tener otra excéntrica pieza característica de la marca. Pero, ¿ya le has echado un vistazo al modelito? Son tenis de amarrar desgastados, pintados con marcadores y ¡están sucios! Todo con la intención de hacer creer que ya han sido usados anteriormente. Y para rematar solo habrá cien pares disponibles en rojo, blanco y negro hasta agotar las existencias. Bueno y ni hablar del precio: ¡$625 dólares! Balenciaga nuevos tenis Credit: Instagram Balenciaga El propósito de la campaña es convencer a los fanáticos que pueden ser usados toda una vida, como afirman voceros de la marca. Y aunque parezca increíble estas imágenes que ya circulan por todas las redes del planeta tienen antojados a muchos excéntricos de la moda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta ahora, hemos visto a la marca de lujo traspasar todos los límites dentro de la indumentaria y el calzado, lanzando de todo, desde Crocs de plataforma, botas Croc y sandalias Croc con tacón, hasta su zapatilla deportiva X-Pander, la Triple-S y su nueva zapatilla puntiaguda además de botas de lluvia. Básicamente, a Balenciaga le encantan los zapatos raros. Los comentarios en redes no se han hecho esperar, algunos con mucha saña: "A la gente rica le encanta parecer pobre solo por dárselas", dice uno. "Si mi abuela me regaña por llevar mis tenis sucios, le diré que voy a la última moda", replica otro. "Don Cristóbal Balenciaga debe estar revolcándose en su tumba", dicen los entendidos al recordar al exquisito y elegantísimo creador de la marca. Balenciaga paris mules Credit: Instagram Balenciaga A fin de cuentas y pese a cualquier comentario, la posibilidad para pre-ordenarlos ya está abierta a los excéntricos que quieran pagar su precio...¿será que además de desgastados vendrán también olorositos?

