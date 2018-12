¡Insólito! Balenciaga diseñó una pieza que amontona siete abrigos en uno

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Cuando de moda se trata, la imaginación no tiene límites. Por eso son muchos los diseñadores que le dan rienda suelta a su talento cada temporada y muestran nuevas e innovadoras piezas que más de uno muere por tener. Pero tenemos que admitir que a veces los diseños no son nada cómodos y a veces es hasta difícil usarlos en público. ¿Un diseño que está dando mucho de qué hablar en este momento? El llamativo y original nuevo abrigo de Balenciaga.

Resulta que el abrigo oversized no es un simple jacket para los meses de frío, sino uno muy interesante que de seguro no será para cualquiera. Y es que la pieza incluye siete capas de diferentes tipos de abrigos fabricados con diferentes materiales que de seguro no permitirá que que le de nada de frío a quien lo lleve.

El abrigo pertenece a la colección otoño/invierno 2018 que fue presentada en marzo pasado en París. El abrigo incluye una sudadera blanca con cierre, un jacket a cuadros, otro abrigo gris de lana a la rodilla, una gabardina crema un poco más corta. Le sigue otra capa roja, un abrigo de esquí y un abrigo oversized en azul marino. Uff ya hasta tenemos calor.

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Con tanta tela es lógico que el modelo no sea barato. Lo puedes conseguir por el precio de $9,000 y teniendo en cuenta que son siete abrigos en uno, el precio total de cada piez es de 1,285. Un costo que no es tan alto tomando en cuenta que es una pieza de diseñador. ¿No crees?

Este diseño ha desatado tremenda controversia en las redes sociales y la mayoría de los que lo critican aseguran que este es un diseño que todos podemos hacer en casa si nos ponemos juntos los abrigos que ya tenemos. Lo cierto que es que si la marca quería poner en el mapa este interesante diseño, lo está logrando.