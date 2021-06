Balenciaga devela nueva colaboración con la marca Crocs... ¿te pondrías estos zapatos? La firma de lujo ha diseñado dos nuevas versiones de los zuecos de goma más famosos del mundo. Su primera colaboración en 2017 se vendió antes de llegar a las tiendas. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Balenciaga x Crocs Credit: Gary Hershorn/Getty Images No sabemos si Camilo dejaría que Evaluna le comprase la última creación de Balenciaga, por mucho que quisiera lucir ropa cara. Y es que la firma de lujo ha anunciado su nueva colaboración con la marca de calzado Crocs, y no ha dejado a nadie indiferente. Los crocs, amados y odiados a partes iguales son esos zuecos de goma perforados, que en principio se inventaron para usar en balnearios. Después del boom que tuvieron nivel mundial y que casi todo el mundo tuviera un par, este peculiar calzado entró en desuso y para volver a ponerse de moda se lanzaron al mundo de las colaboraciones. Precisamente Balenciaga fue una de las primeras firmas en unirse a interpretar el calzado de goma con un diseño en rosa chicle, plataforma gigante y adornos insertados en sus característicos agujeros que desfiló en su colección de primavera 2018. Aunque fue clasificado como uno de los peores inventos según la revista Time, el calzado con una plataforma de 10 centímetros se vendió antes incluso de llegar a las tiendas, a pesar de costar $850, y se convirtió en un ícono de las semanas de la moda esa temporada. Balenciaga x Crocs Credit: Balenciaga En la colección Balenciaga Crocs 2.0 para la primavera de 2022, encontramos una especie de botas de agua y la estrella: mules con tacón. El zapato en versión destalonada cuenta con un tacón fino tipo stiletto con acabado plano y suela rugosa. La pieza está disponible en gris, negro y un verde prado intenso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Balenciaga x Crocs Credit: Balenciaga Aunque a muchos les ha surgido la duda de si se podrán usar para caminar, muchos influyentes del mundo de la moda se han visto atraídos por el diseño y también por las botas hasta la rodilla con plataformas que recuerdan a la primera colaboración entre las marcas. Disponible en los mismos colores que las mules, con el logo de Balenciaga en la parte alta de la caña y la simulación de las perforaciones sobre la zona de los dedos, este sí parece un calzado cómodo y útil frente a la lluvia. Balenciaga x Crocs Otras firmas que han colaborado con Crocs han sido Justin Bieber, quien le regaló un par de sus creaciones a Victoria Beckham, diseñadores como Christopher Kane o Vivienne Tam, cantantes como Bad Bunny artistas plásticos como Diplo, marcas de moda como Liberty London o Barneys New York o marcas generales como KFC o la película Cars de Disney Pixar. No olvidemos tampoco que Questlove asistió a los Oscar con unos Crocs dorados, y que recientemente Nicki Minaj compartió una foto en su cuenta de Instagram luciendo el calzado en fucsia, con adornos brillantes, que desató las ventas de los zuecos en tonos rosados ¡un 4,900%! Y tú, ¿eres fanático o hater de este peculiar calzado?

