Tienes que ver la nueva colección de sandalias que lanzó Balenciaga junto a Crocs Los interesantes diseños ya están disponibles en las tiendas de Balenciaga y cuestan $565. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las colaboraciones entre marcas ya se han vuelo cosa de todos los meses. Y es que en busca de continuar siendo relevantes y llamar la atención de los compradores más jóvenes, las grandes compañías hacen interesantes colaboraciones que las ponen en boca de todos. Por lo mismo, también se unen a las celebridades del momento para que su producto se convierta en lo más hot del momento. El año pasado vimos como Versace lanzó una colección junto a Fendi, y también como Balenciaga colaboró con Gucci, causando sensación con las piezas. Ahora, Balenciaga vuelve sorprender a todos con una nueva colaboración. Resulta que la prestigiosa marca se volvió a unir a Crocs para lanzar una pequeña colección de sandalias perfectos para los días de piscina. Las sandalias, hechas en el distintivo material de la marca de zapatos y con plataformas, están disponibles en colores como el verde, el rosado, el amarillo y el negro. Además, también se puede apreciar un poco el estilo de la casa de moda y por su puesto, el nombre de Balenciaga está puesto justo en la parte frontal de cada sandalia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Balenciaga x Crocs Credit: Instagram/Crocs Balenciaga x crocs Credit: Instagram/Crocs Balenciaga x Crocs Credit: Instagram/Crocs La original marca de calzado ya tiene experiencia en colaboraciones. No solo ha colaborado varias veces con Balenciaga, sino también con el diseñador Christopher Kane y la tienda Barneys, al igual que con famosos como Bad Bunny y Justin Bieber. Las sandalias Crocs Pool Style cuestan $565 y las puedes encontrar en las tiendas de Balenciaga, al igual que en balenciaga.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tienes que ver la nueva colección de sandalias que lanzó Balenciaga junto a Crocs

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.