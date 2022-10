Balenciaga rompe oficialmente con Kanye West después de sus últimos escándalos La firma de lujo afirma haber terminado cualquier proyecto con el rapero. Ye vuelve a estar en el ojo del huracán por sus comentarios antisemitas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kanye West continúa acaparando titulares cada vez que realiza una declaración. Después de causar un shock mundial con su camiseta con el mensaje racista a favor de supremacistas blancos "White Lives Matter", durante el desfile de su marca en la Semana de la Moda de París, el cantante se ha vuelto tristemente viral por nuevos comentarios antisemitas, emplear sus redes sociales para publicar teorías conspiratorias y atacar a otras celebridades como las Kardashian, Gigi Hadid o Hailey Bieber. También afirmó falsamente en un podcast que George Floyd no había sido asesinado, un comentario por el que ha sido demandado. Este comportamiento ha comenzado a afectar a sus negocios con algunas marcas de moda, como la firma de lujo Balenciaga, de origen español, que según reporta el medio especializado WWD, ha terminado toda relación con el exmarido de Kim Kardashian. El conglomerado de marcas de lujo Kering, al que pertenece Balenciaga y otros famosos nombres como Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta o Alexander McQueen entre otros, envió un comunicado a la publicación que dice "Balenciaga no tiene ya ninguna relación, ni planes para proyectos futuros relacionados con este artista". West ha expresado en numerosas ocasiones su admiración por Demna Gvasalia, el director creativo de Balenciaga, con quien le une una profunda amistad, al menos hasta ahora. El rapero es hasta el momento uno de sus embajadores más célebres, pues le hemos visto con prendas de la marca en muchísimas ocasiones, como su época bondage, con la que compartía atuendos ccordinados con su entonces esposa Kim Kardashian, o por París con la modelo Julia Fox con quien vivió un breve romance. Balenciaga rompe con Kanye West Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images También realizó una colaboración en conjunto con la marca para Gap titulada Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, con la que también vivió su propio drama y de la que ya no podemos encontrar rastro en la web de Balenciaga, pues ha sido eliminada. Tan cercana era su relación, que Gvasalia ja dirigido la escenografía y la retransmisión en directo de algunos eventos organizado por Ye, y diseñó las camisetas de la gira del cantante. Momentos virales semana moda París SS23 Credit: Cortesía Balenciaga Incluso se convirtió en modelo por un día. El padre de 4 fue el encargado de abrir el último desfile de la prestigiosa firma, celebrado en un escenario inundado de lodo durante la Semana de la Moda de París. Su look de pasarela ha sido eliminada de la web Vogue Runway. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, muchos usuarios de las redes sociales están pidiendo a Adidas, el gigante de ropa deportiva, que se pronuncie y tome medidas, pues aún mantienen sus negocios con Ye y su línea Yeezy. Según estos "el silencio también es una respuesta".

