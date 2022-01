Balenciaga se une a Kanye West para crear una colección para Gap Se espera que esta colección tenga el mismo éxito que tuvo la primera que lanzó Yeezy para la popular tienda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tal y como les dijimos muchas veces en el 2021 las colaboraciones entre marcas prestigiosas se hizo costumbre y gracias a esa necesidad de reinventarse, llegaron al mercado colecciones increíbles de algunas de nuestras marcas favoritas. Recordemos que el año pasado varios famosos hicieron colaboraciones con diferentes casas de moda, y también vimos cómo Balenciaga y Gucci cautivaron a sus clientes con una colaboración de ensueño, tal y como lo hicieron Fendi y Versace. Al parecer este año también promete mucho en el ámbito de la moda y es que a solo días de que entrara el 2022, Balmain anunció que se había unido a Barbie para crear una colección que seguramente todas vamos a querer. Ahora, Balenciaga vuelve a sorprender al anunciar que se unirá a Kanye West para crear una colección especial para Yeezy Gap. "Esta es el primer lanzamiento de este tipo", dijo la Yeezy Gap e un comunicado. "[Este] se hace realidad la increíble visión de Yeezy, el que Demma, uno de los diseñadores más influyentes de esta generación, se une a Gap, la más icónica marca americana". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que hace unos meses West anunció que su marca estaría realizando varias colecciones colección con dicha tienda y las primeras piezas que lanzó fueron todo un éxito. Eso mismo se espera con esta y otras futuras colaboraciones que haga Yeezy para Gap. Esta colección con Balenciaga está pautada para salir al mercado el próximo mes de junio.

