¿Todavía no sabes qué es el bakuchiol? Todo sobre el ingrediente natural de moda Descubre todo lo que este derivado de la planta "babchi" puede hacer por tu piel.

En materia de belleza, cada cierto un tipo de producto o ingrediente se pone muy de moda y de repente no queremos vivir sin él. Ese fue el caso de productos sin los que ya no puedes imaginar tu rutina beauty, como el agua micelar, el champú seco o el beauty blender, o ingredientes como la vitamina C o el ácido hialurónico, ¿verdad? Desde hace unos años te habrás dado cuenta de que los expertos y dermatólogos recomiendan mucho el uso de productos con un ingrediente llamado retinol para "Este ingrediente hace una especie de peeling que permite que la piel vieja salga y la piel nueva, con más colágeno, llegue a la superficie manteniendo la apariencia jóvenes y firme de la piel", explica nuestro experto en envejecimiento de la piel, el Dr. Daniel Campos. Pues bien, después del turno del retinol ahora se habla del Bakuchiol, como una alternativa natural al popular compuesto. El primo vegetal del retinol es un derivado de la planta babchi, típica de zonas como India y Sri Lanka, y se recomienda su uso porque ayuda a tu organismo estimular la creación de colágeno y la elastina, ayuda con las manchas y mejora la renovación celular. Además, se recomienda su uso especialmente para aquellas a las que el retinol les produce irritación, ya que el bakuchiol es menos agresivo.

Si tienes curiosidad por ver los efectos de este nuevo ingrediente de moda, prueba esta crema de ojos con efecto despertador de Beautycounter que combina bakuchiol con rosa de los Alpes suizos para reafirmar el contorno de los ojos y reducir la apariencia de las ojeras. Ultra Renewal Eye Cream, de Beautycounter. $69. beautycounter.com

