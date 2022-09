Fabulista: Conoce el bakuchiol, la alternativa natural que elimina las arrugas y manchas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bakuchiol, fabulista, productos Credit: Cortesía Mejora la apariencia de tu tez con este ingrediente que trabaja como el retinol sin irritar los rostros sensibles. Aquí nuestros productos favoritos. Empezar galería Suero esencial Bakuchiol, fabulista, productos Credit: Cortesía Este suero vegano fue formulado específicamente para evitar la irritación que puede causar el retinol. Moon Fruit 1% Bakuchiol + Peptides Retinol Alternative Serum, de Herbivore. $60. sephora.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Opción económica Bakuchiol, fabulista, productos Credit: Cortesía Si quieres probar el ingrediente antes de invertir en un producto más costoso, te recomendamos este suero de sólo $20. Targeted Anti-Aging Bakuchiol Serum, de Sephora Collection. $20. sephora.com 2 de 8 Ver Todo Top Pick Bakuchiol, fabulista, productos Credit: Cortesía Mantén la hidratación a diario con este producto eficaz y económico que recibe nuestro sello Top Pick. Bakuchiol Retinol Alternative Moisturizer, de The INKEY List. $11.49. sephora.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Eco chic Bakuchiol, fabulista, productos Credit: Cortesía Además del bakuchiol, esta crema humectante también contiene vitamina C para un look radiante. Melt Moisturizer with Bakuchiol and Squalane, de alpyn beauty. $60. sephora.com 4 de 8 Ver Todo Ojos rejuvenecidos Bakuchiol, fabulista, productos Credit: Cortesía Elimina las ojeras y la hinchazón con esta fórmula única de bakuchiol y péptidos. Eye Lift & Contour 1% Bakuchiol & Peptide Serum, de Wishful. $45. hudabeauty.com 5 de 8 Ver Todo Adiós manchas Bakuchiol, fabulista, productos Credit: Cortesía El suero perfecto para combatir decoloración, manchas o finas líneas de expresión mientras duermes. CLINICAL Discoloration Repair Serum, de Paula's Choice. $52. dermstore.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Parches divinos Bakuchiol, fabulista, productos Credit: Cortesía Si eres fan de las mascarillas, te encantarán estos parches para mejorar la apariencia de las ojeras. Gold Foil Eye Mask, de Skin Gym. $4. dermstore.com 7 de 8 Ver Todo Manos perfectas Bakuchiol, fabulista, productos Credit: Cortesía Aparte del rostro, este ingrediente poderoso también puede rejuvenecer las manos. CE Hand Renewal, de PCA Skin. $80. dermstore.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

