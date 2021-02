Close

La bailarina boricua Helga Paris-Morales, del Washington Ballet, protagoniza campaña de joyas solidarias La firma de joyería fina ITÄ se ha aliado con la bailarina puertorriqueña Helga Paris-Morales en su campaña Be moved, que colabora con Brown Girls Do Ballet. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Liaryz Ramos/ Cortesía ITÄ La marca de joyería ITÄ se ha aliado con la bailarina puertorriqueña Helga Paris-Morales, en su nueva campaña publicitaria Be moved. Desde anillos a colgantes con piedras preciosas, la bailarina y coreógrafa ha seleccionado varias piezas de la firma, y de sus ventas se dedicará un 5% a la organización Brown Girls Do Ballet. Esta organización sin ánimo de lucro trabaja para que un mayor número de niñas de poblaciones subrepresentadas en el ballet, como las de ascendencia africana, asiática, india, indígena o hispana, se dediquen a este arte a través de la organización de representaciones, exposiciones fotográficas y la provisión de recursos y becas para ayudarles con su formación. La bella campaña se fotografió en San Juan de Puerto Rico, país natal de la bailarina, en la que Paris-Morales luce además diseños de firmas de la isla como Gustavo Arango o MARIMU. Image zoom Credit: Liaryz Ramos/ Cortesía ITÄ Anillos Buenos días, con diamantes y zafiro, de ITÄ Jewelry. "Nuestras piezas guardan mucho significado y brindan homenaje a nuestra cultura e historia.Por eso era fundamental que la persona detrás de ellas se comprometiera con esos valores", explica Inesita Capó, co-fundadora y co-diseñadora de İTÄ. "Asociarnos con Helga fue bien natural. Buscando inspiración durante el encierro de la pandemia y como amante del baile, seguí a Helga en las redes sociales y me sorprendió su versatilidad. Crecí como bailarina y me conecté de inmediato con la fuerza de la emoción de Helga cuando se mueve. Me inspiró a explorar esos temas de movimiento y cómo la joyería nos mueve de manera emocional. Helga tiene un espíritu encantador, y tan pronto la conocimos, se sintió encajada con nuestra marca", dice. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN İTÄ es una marca de joyería fina con sede en San Juan, Puerto Rico y Estambul, Turquía. Las cofundadoras, diseñadoras y amigas Inesita Capó, de Puerto Rico, y Äfet Burcu Salargil, de Turquía, se conocieron como estudiantes en la Universidad de Siracusa y han mantenido su amistad desde entonces. Todas sus piezas están hechas en oro de 14 kilates, a menudo resaltadas con esmaltes o piedras preciosas, y se confeccionan a mano en Estambul. Image zoom Credit: Liaryz Ramos/ Cortesía ITÄ Colgante ¡Buenos días! con diamantes, de ITÄ Jewelry. Helga Paris-Morales comenzó a bailar en Puerto Rico cuando tenía tan solo tres años y tras más de una década de formación en algunas de las mejores escuelas de danza norteamericanas, aterrizó en el Washington ballet, donde forma parte de la primera compañía desde 2019. "Las piezas de ITÄ me recuerdan a mi propio cuerpo. Mi segundo nombre es Yarí, que en taíno significa pequeña pieza de oro. Es increíblemente especial llevar algo que representa una parte de mi herencia tan subrepresentada. Se siente íntimo y especial", comparte la bailarina, para quien la causa solidaria es muy cercana a su experiencia y su corazón.

