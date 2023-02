Premios BAFTA 2023: las mejor vestidas de la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage La noche del domingo se entregaron los premios BAFTA en Londres. En la alfombra, un despliegue de glamour moderno con siluetas frescas e innovadoras, donde las actrices posaron con hermosos y elegantes looks monocromáticos en los que se impuso una paleta neutra. Estas fueron nuestras favoritas. Empezar galería Kate Middleton mejores looks Bafta 2023 La princesa de Gales llegó muy sonriente, con un vaporoso vestido blanco plisado de Alexander McQueen con un hombro al descubierto que combinó con guantes negros de ópera y unos llamativos aretes de Zara. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana de Armas mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage La actriz cubana, nominada por su papel en Blonde, nos sedujo con este traje de estilo lencero rosa, con un bonito escote y pequeña cola de Louis Vuitton. 2 de 12 Ver Todo Anya Taylor-Joy mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage Como una caperucita moderna, la actriz criada en Argentina sorprendió con este minivestido dorado de alta costura de Schiaparelli con capa a juego y sandalias minimalistas de Aquazzura. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Ariana DeBose mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage Así de radiante posó la actriz afrolatina enfundada en un traje transparente con brillos en color nude de Fendi alta costura y una gargantilla brillante de Bulgari en forma de serpiente. 4 de 12 Ver Todo Florence Pugh mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage Una de las más llamativas con su traje naranja de silueta sirena y volantes de tul firmado por Harris Reed para Nina Ricci. 5 de 12 Ver Todo Sophie Turner mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage Con un aire gótico glamoroso, la actriz de Juego de tronos portó este fabuloso vestido de encaje semitransparente negro decorado con joyas de vivos colores de Louis Vuitton. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sara Sampaio mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage La modelo portuguesa derrochó elegancia con este diseño de Zuhair Murad de hombros caídos y falda voluminosa que completó con una brillante gargantilla. 7 de 12 Ver Todo Jodie Turner-Smith mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage Otra en apostar por el color fue la actriz con su vestido Gucci de lentejuelas. En color lila, con transparencias y plumas, lució además un llamativo collar y un original maquillaje. 8 de 12 Ver Todo Michelle Yeoh mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage Apostando por el pantalón, la actriz se vio regia con este traje de Dior Couture en rosa empolvado con mangas capa. Además de grandes pendientes, lució varios anillos, un brazalete y un reloj joya de Moussaieff. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cate Blanchett mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage La veterana actriz reutilizó el vestido de Maison Margiela que llevó en los Oscars de 2015, pero en esta ocasión lo ha coordinado con un collar de perlas de Louis Vuitton. 10 de 12 Ver Todo Viola Davis mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage Simplemente radiante, la actriz optó por este vestido recto de brillos morados con capa de Stella McCartney. 11 de 12 Ver Todo Lily James mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage Nos encantó este diseño blanco con detalles drapeados con cola y un llamativo escote con forma de telaraña brillante de Tamara Ralph. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

