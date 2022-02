Bad Bunny, con vestido y tacones, protagoniza nueva campaña de moda El Conejo Malo es la estrella de la nueva campaña de Jacquemus con prendas frescas, divertidas y llenas de color. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo ha vuelto a hacer. El diseñador francés Simon Porte Jacquemus, de la firma Jacquemus ha conseguido hacerse viral con otra de sus campañas. Y no es para menos, después de Bella Hadid o la propia abuela del diseñador, la estrella de las nuevas imágenes publicitarias es nada más y nada menos que Bad Bunny. El puertorriqueño es el artista más escuchado del mundo según Spotify y "una de las estrellas más estilosas del mundo", según W Magazine. Mientras que Jacquemus es una de las firmas que más éxito tienen gracias a sus prendas frescas, divertidas y que triunfan en la red social por excelencia. De hecho, la campaña, fotografiada por Tom Kneller y Zoey Radford Scott, se ha dado a conocer a través de Instagram. En las instantáneas vemos al Conejo Malo posar con distintas prendas de la colección Le Splash, como un traje verde neón con el que se moja con una manguera al borde de una piscina, un chaleco acolchado fucsia para montar en moto acuática o unas bermudas de rayas rosadas para patinar. Con Miami como escenario, la campaña transmite un espíritu alegre, despreocupado y veraniego. En una de las fotografías más llamativas, el artista presume músculo ataviado con un minivestido rosa chicle, y sandalias de tacón con calcetines frente al mar. Esta imagen podría ser un homenaje a una sesión fotográfica que realizó Brad Pitt en el año 1999 para la revista Rolling Stone, en la que el actor posaba frente al objetivo de Mark Seliger con diferentes vestidos y en una de ellas mostraba sus bíceps con los brazos en alto, en la misma pose que ahora le copia el cantante puertorriqueño. Precisamente Bad Bunny y Pitt van a compartir protagonismo en la película Bullet Train de David Leitch que se estrenará este año. El diseñador explico su éxito al editor de moda Mier Foo para un número de Varsity en 2020. "Si es bonito en Instagram, venderá. Es el mundo en el que vivimos". Para él es clave impactar en las redes sociales y esta vez lo ha hecho recurriendo a uno de los iconos del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el intérprete de La noche de anoche no es ajeno al mundo de la moda: ha protagonizado portadas de revistas como Allure, siempre destaca en las alfombras rojas y ha colaborado con Adidas en la creación de una colección inspirada por Cheetos. Con su posado en vestido, se une a la cada vez más larga lista de celebridades masculinas que apuestan por esta prenda, como Harry Styles o Billy Porter, y por vestirse de rosa, como han hecho recientemente Jason Momoa o Daniel Craig, para reivindicar que también es un color para los hombres.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bad Bunny, con vestido y tacones, protagoniza nueva campaña de moda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.