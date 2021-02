Close

El espectacular look de Rosalía en el video musical La noche de anoche con Bad Bunny La cantante nos ha deslumbrado con su apariencia romántica y sus uñas XXL en su colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La canción La noche de anoche del artista puertorriqueño Bad Bunny se estrenó hace unas semanas pero nos ha hecho esperar hasta la tarde de San Valentín para ver el video musical en el que también participa su colaboradora en el tema, la cantante Rosalía y con el que en apenas 24 horas ha conseguido más de 13 millones de visualizaciones en YouTube y más de 200 millones de reproducciones en Spotify. La española, quien en sus propios videos y en las alfombras por las que ha desfilado, ha demostrado que tiene un estilo muy personal y nada de miedo a probar nuevas tendencias, nos ha sorprendido con un look romántico y sensual, perfecto para este tema de amor, en el que los cantantes parecen una versión moderna de Romeo y Julieta. En esta ocasión, Rosalía se ha puesto en manos de la estilista Jill Jacobs, quien trabaja habitualmente con Kylie Jenner y otras celebridades, y el resultado no nos puede gustar más. Image zoom Credit: Instagram Jill Jacobs Al contrario que en el fantasioso video de Jennifer López, todo se desarrolla en un sencillo escenario, en medio de un paisaje desolado al atardecer, con un arco con escalones y un árbol del que de sus ramas desnudas, en lugar de flores cuelgan jirones de tela. Allí se encuentran dos amantes que viven un intenso romance y que arden, literalmente, cada vez que se tocan en este video dirigido por Stillz. Un lugar en que los fans del cantante boricua han detectado referencias a los pintores surrealistas Dalí y Magritte. Image zoom Credit: YouTube/ Bad Bunny Rosalía luce un espectacular vestido de la colección otoño/invierno 2020-2021 de Ottolinger que parece sacado de un antiguo relato de piratas ingleses mezclado con la estética de Bridgerton. Un traje voluminoso en tul amarillo claro semitransparente y fluido con mangas extra abullonadas caídas en los hombros, capa larga, gran abertura en la falda y escote tipo corsé. La española lo combinó con medias negras y unos botines de plataforma y altísimo tacón de Versace. Image zoom Credit: YouTube/ Bad Bunny El look de maquillaje fue obra del artista Ariel, quien también trabaja con las hermanas Kardashian, y en el que sin duda destacan sus cejas pobladas, inspiradas en Frida Kahlo, pero sin entrecejo. El resto del rostro se ve muy luminoso y natural con tonos neutros. En cuanto al cabello, a cargo del mexicano Jesús Guerrero, la cantante lleva el pelo recogido en un moño bajo con algunos mechones ondulados sueltos. Image zoom Credit: YouTube/ Bad Bunny Como accesorios, unos pequeños aros dorados en las orejas, y algunos dientes de oro, un detalle que también lució en su videoclip A palé. Image zoom Credit: YouTube/ Bad Bunny No podían faltar las larguísimas uñas, uno de los sellos de identidad de la artista española. Esculpidas en gel por Sojin Oh, con quien ya ha trabajado en otras ocasiones, son tamaño XXL y parecen de cristal. Image zoom Credit: YouTube/ Bad Bunny SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte Bad Bunny, también amante de la moda, nos demuestra cómo ser un gentleman en ropa de estar por casa, muy apropiado para tiempos de confinamiento. Con un abrigo a modo de batín, de terciopelo verde y unos pantalones de satín en tono beige, ambos de la diseñadora Ann Demeulemeester, que combina con botas blancas de Guidi. No faltan sus collares de oro y un anillo en forma de espiral en su meñique izquierdo. Image zoom Credit: YouTube/ Bad Bunny La noche de anoche forma parte del tercer álbum del puertorriqueño, El último tour del mundo, y sin duda, ya es todo un éxito. Queda saber si las tendencias de moda que hemos visto en el video, llegarán a la calle.

