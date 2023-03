Los originales looks de Bad Bunny en su histórica entrevista para la revista Time El cantante puertorriqueño ha hecho historia al protagonizar la primera portada de está publicación en español. Y casi tan especiales como él son los atuendos que luce en la revista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se ha convertido en un ícono global. El reggaetonero puertorriqueño adorna la nueva portada de la revista Time redactada totalmente en español. Además de este hecho insólito, también llaman la atención los extravagantes atuendos de diseñador que lució el Conejo Malo, a quien se le está relacionando sentimentalmente con la modelo Kendall Jenner, en esta codiciada entrevista. El cantante, quien también ha hecho sus pinitos como diseñador colaborando con Adidas, ha sido modelo de Jacquemus con falda y tacones, ha sido invitado a la gala del Met y ha incursionado en la actuación con papeles en la serie Narcos y la película Bullet Train, tiene un estilo muy personal y único, del que hace gala en las alfombras rojas y también en sus conciertos. Por supuesto en la revista estadounidense no podía ser menos y ha portado prendas especiales que se alejan del estilo clásico masculino con la ayuda de la estilista de origen cubano Nycole Sariol. En más de una ocasión, el puertorriqueño ha expresado que él no se somete a las reglas impuestas de la moda y continuamente lo demuestra. En la portada del magacín, vemos al reggaetonero con un abrigo de paño negro oversized y hasta el suelo, con cinturón y una flor blanca en la solapa de la colección otoño invierno de Willy Chavarria, con varias cadenas y colgantes de oro y numerosos anillos. Con el cabello suelto ondulado peinado hacia atrás, lleva también aretes y un pendiente en la nariz. En otras imágenes del interior, posa con una pieza muy especial. Un elegante blazer blanco decorado con lazos azul cielo, de la colección de primavera de Tanner Fletcher, que combinó con una blusa blanca con volante en el cuello y un pantalón también blanco. Con una cuidada manicura estilo glaseado, presumió originales anillos de oro y perlas. El rosado, uno de los tonos estrella del año también tuvo su protagonismo junto al cantante en forma de una gran abrigo confeccionado en un tejido lanoso y con un gran lazo en la parte central, de la nueva colección de Maison Margiela. En la misma instantánea aparece con guantes negros, también con un lazo en la muñeca, brillantes zapatos de vestir y calcetines altos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un video publicado por la revista Time de la sesión realizada por los fotógrafos Elliot y Erick Jiménez, vemos que el cantante ey empresario se mueve como pez en el agua delante del lente. ¿Qué te parecieron sus atuendos?

