Bad Bunny muestra la última tendencia con una nueva versión de la Macarena ¡El tema icónico y el estilo de los años 2000 están más populares que nunca! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Junto a algunas de las modelos más populares del momento y Vogue, el conejo malo sorprendió a sus fans con una versión 2021 de la Macarena perfecta para TikTok. Todos conocemos la canción que se volvió un fenómeno mundial al final de los años noventa junto a su baile icónico que memorizamos y vimos en todas las fiestas años tras años. Ahora, décadas después, las redes sociales están llenas de videos virales de los retos de baile, así que ¿por qué no reintroducir la Macarena? Por supuesto, para esta colaboración entre Bad Bunny y la revista de moda, el estilo dio mucho de que hablar. Ataviado de un ensamble verde neón metálico, el rapero no hubiera estado fuera de lugar en los grupos musicales populares de la época como los Backstreet Boys o NSYNC, pero le da un toque moderno muy cool. Su atuendo fue creado por la casa de diseño de Bottega Veneta y sus gafas son de Louis Vuitton. Bad Bunny, Macarena Credit: YouTube/Vogue También vimos a modelos famosas como Imaan Hammam and Paloma Elsesser bailando con el puertoriqueño y luciendo looks inspirados en la moda femenina de la época y2k, llena de minifaldas atrevidas y colores vivos. Bad Bunny, Macarena Credit: YouTube/Vogue SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para ver el video, visita la pagina de YouTube de Vogue. ¡No te lo pierdas!

