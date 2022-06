Bad Bunny enloquece a las redes con su look de minifalda a cuadros El conejo malo sigue rompiendo con los estereotipos y causó revuelo con el atuendo con el que se presentó en un concierto en Puerto Rico este fin de semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fiel a su estilo poco convencional, Bad Bunny sigue marcando tendencia en la moda, como lo hizo recientemente el Met Gala, y esta vez lució orgulloso sus piernas con una minifalda a cuadros. El conejo malo compartió un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram presumiendo el atuendo con el que se presentó en un concierto en Puerto Rico junto al dueto boricua Buscabulla, donde cantaron juntos por primera vez en vivo su éxito "Andrea", de su nuevo álbum "Un verano sin ti". El intérprete de éxitos como "Dakiti" y "Lo siento BB", apostó por una falda corta estilo escolar a cuadros y la combinó con una chaqueta de cuero y una playera tejida, ambas de color negro. Complementó el look con unas botas estilo combat, unas medias blancas negras y unos lentes de sol. "4 de la mañana... Anoche se pasó muy cabrón en el concierto de Buscabulla", Gracias, gracias gracias, gracias, gracias", fue el mensaje que usó el intérprete de "Dakiti". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones a la fotografía no se hicieron esperar: "La moda no tiene género", "Este hombre puede con lo que sea", "La falda de cole es tendencia", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que cuenta con más de 4 millones de 'me gusta'. Bad Bunny en The Tonight Show Credit: (Photo by: Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) No es la primera vez que el cantante boricua de 28 años usa falda o tacones. Ya sus fans lo habían visto hace algunos años con una serie de atuendos femeninos en el video desde que lanzó su canción "Yo perreo sola" o en portada de revistas como Allure el año pasado. ¡Bad Bunny nunca deja de sorprendernos!

