¡Sorpresa! Conoce a la estilista mexicana detrás de los increíbles looks de Bad Bunny Nayeli de Alba, originaria de Guadalajara, es una de las piezas clave en los impactantes estilos que luce el boricua. ¿Has visto su increíble trabajo? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Son pocos los artistas contemporáneos que sobresalen de la manera en que lo hace Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny. El cantante boricua de 26 años se destaca por su voz, sus letras, sus redes sociales y, desde luego, por su extravagante e irreverente estilo. Lo que muchos quizá no sabían es que detrás de sus superlooks hay un arma secreta: la estilista y diseñadora mexicana Nayeli de Alba. Nacida en Guadalajara, México, De Alba ha trabajado con el Conejito Malo y su estilista personal, Storm Pablo, para lograr algunos de los icónicos looks del intérprete urbano que combinan moda high and low. Prendas de Gucci, Marc Jacobs y Swarovski se combinan a la perfección con tenis, jeans y una selección envidiable de accesorios, que figuran de manera prominente en su más reciente producción: Ignorantes. De dicho álbum se desprenden temas como "Bichiyal" "Yo perreo sola" y "Hablamos mañana", entre otros. "[Nayeli de Alba] es una de las más prominentes personas en el mundo de la moda mexicana. Su trabajo de estilismo tiene un fuerte contenido urbano", explica en exclusiva a People en Español Tanya Meléndez-Escalante, curadora en jefe del Departamento Educativo y de Programas Públicos de The Museum at FIT, en Nueva York. "Además es una influencer en las redes sociales que ha colaborado con grandes marcas", prosigue Meléndez. "En ese trabajo [con Bad Bunny] combinó moda internacional con moda mexicana. Eso es muy característico de Nayeli, que conoce tanto lo que sucede en México como lo que pasa en otros países. Ella siempre apoya el talento latino en sus editoriales". Nayeli de Alba en Ciudad de México. Su trabajo para Bad Bunny: Además de Bad Bunny, De Alba ha trabajado con celebridades como C. Tangana, Lila Downs y la actriz Danna Paola. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El trabajo de Nayeli figura en prominentes publicaciones como Elle y Vogue México. En el terreno de las campañas publicitarias se destacan sus proyectos con H&M, Pantera y Nike. Además de su trabajo como estilista, Nayeli tiene su propia marca: NDA, una línea de cinturones hechos en México.

