Bad Bunny impacta con top de ¿bikini? El conejo malo, quien se ha puesto minifaldas, tacones y vestido, ¡ahora luce un top transparente muy al estilo de Kendall Jenner! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny es una de las estrellas del momento más controversiales, no solo por sus canciones o lanzar al aire los teléfonos de fans, sino también por su estilo de vestir. El cantante sigue rompiendo esquemas con sus looks y esta oportunidad lució un top transparente estampado con un bikini. El intérprete boricua acaparó la atención de los presentes a su llegada a los avances previos del Gran Premio de Fórmula 1 que tuvo lugar este jueves en Montecarlo, Mónaco. Allí lució una camiseta colorida de manga corta que combinó con unos pantalones grises de talle alto y estilo vintage. El conejo malo elevó su atuendo con unos lentes de sol Gucci de laminado naranja que hacía juego con el top y su pelo rizado suelto. Bad Bunny Credit: Eric Alonso/Getty Images Cabe recordar que la modelo Kendall Jenner, quien ha sido señalada por ser la nueva pareja del puertorriqueño, también ha lucido piezas similares en numerosas ocasiones. Una de las más recordadas fue en noviembre del 2021, durante un cóctel organizado por la marca de Jean Paul Gaultier en Los Ángeles. En dicho evento, eligió un vestido de malla ceñido a su cuerpo de la colección cyber collection de la lujosa casa francesa. Según reportes de WWD, el ícono de la industria usó el vestido 'Cyber Dot' que está hecho de una tela multicolor que es una impresión revivida de los archivos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La pieza pertenece a la colección ciberpunk y futurista de otoño/invierno de 1995 y el diseño fue modelado por Shalom Harlow como parte de la Semana de la Moda de París el 6 de marzo de 1995 en París, Francia. Shalom Harlow walks the runway during the Jean Paul Gaultier Ready to Wear Fall/Winter 1995-1996 Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bad Bunny impacta con top de ¿bikini?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.