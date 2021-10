Bad Bunny engalana la portada de la revista de belleza Allure El artista es el tercer hombre que aparece en portada de la revista estadounidense. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está muy claro que Bad Bunny es uno de los artistas más populares e importantes de los últimos tiempos, y que, en su corta carrera, su música ha traspasado fronteras y ha roto récords. ¿Otra cosa que también está clara? Su gusto por la moda y la belleza, y la manera en que ha sabido incorporarlo en su vida artística. Lo cierto es que, haga lo que haga, ya sea en la música o con su apariencia, siempre da de qué hablar. Tal es el caso de su nueva portada de revista. Resulta que el artista vuelve a causar sensación al convertirse en el tercer hombre en engalanar la portada de la revista de belleza Allure. Para la ocasión, el intérprete realizó una sesión de fotos en su natal Puerto Rico, en dónde también se llevó a cabo la entrevista, la cual fue publicada en español. Para la sesión de fotos, el Conejo Malo eligió coloridos looks en tonos como el rosado y el azul real, de marcas como Louis Vuitton, Fendi y Balenciaga. También aparece con un elegante look negro, que incluye un abrigo largo y una falda de cuero. Y por su puesto que también optó por extravagantes accesorios como un collar de perlas en su rostro, al igual que un mechón de cabello fucsia que sale de su cabello y se pega en su cara como si fuera un tatuaje. "Mi look no era parte de un plan específico", dice el cantante en la entrevista que acompaña las imágenes. "Cuando estaba empezando a hacer música, mi estilo se volvió parte del proceso de liberar mi mente y espíritu. Desde joven que lo tengo. Solo hay que liberarlo". En las imágenes, el puertorriqueño también lleva maquilladas las cejas, al igual que los labios y las mejillas. En la foto de portada aparece con atuendo azul real, cristales en su rostro y uñas largas que resemblan piezas de dominó. Eso sí, este tipo de looks que ya no sorprenden a sus fans. Y es que es gusto por el color, los accesorios, la ropa y el maquillaje, empezó desde muy temprana edad para Bad Bunny. "Ir de compras con mi mamá era una de mis cosas favoritas porque me perdía en la sesión de mujeres mirando conjuntos, colores, cortes, diseños. Luego cuando era mi turno para comprar ropa era un aburrimiento. Los mismos pantalones y camisetas, pantalones y camisetas de distintos tamaños. ¡Las mujeres lo tienen todo!", expresó el talentoso intérprete. "Para las mujeres hay tantos tipos diferentes, colores, formas, diseños [de carteras] ¿Y los hombres que tienen? Una billetera aporreada para meter en el bolsillo". Sin duda alguna, el cantante sabe cómo hacerse sentir y cómo expresar sus gustos y su talento mediante la moda. ¡Bravo Bad Bunny!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bad Bunny engalana la portada de la revista de belleza Allure

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.