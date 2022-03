¡Feliz cumpleaños Bad Bunny! Celebramos con sus propuestas de moda más llamativas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bad Bunny Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic ¿Hay algún look que el Conejo Malo no haya intentado? Aquí recordamos sus atuendos icónicos que siempre se roban todas las miradas. Empezar galería En el escenario Bad Bunny Credit: Timothy Norris/Getty Images Amante del espectáculo, el artista urbano de 28 años siempre impacta sobre la tarima, como con este atuendo morado que complementó con su cabello trenzado. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Rompiendo las normas Bad Bunny Credit: Jacquemus via The Grosby Group Protagonizó la última campaña de la casa de diseño Jacquemus vistiendo un minivestido rosa y tacones con medias. ¿Qué les pareció? 2 de 8 Ver Todo Estilo puffer Bad Bunny Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Desde su abrigo hasta sus cómicos zapatos, el puertorriqueño marcó como nadie la tendencia oversized en los American Music Awards. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Propuesta clásica Bad Bunny Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Aparte de sus looks atrevidos, también lo hemos visto portando moda masculina más tradicional. ¡Qué guapo! 4 de 8 Ver Todo Zapatos inesperados Bad Bunny Credit: Rich Fury/Getty Images for dcp ¿Recuerdas estos zapatos de punta? Los llevó con un atuendo monocromático de cuero negro. 5 de 8 Ver Todo Accesorios coquetos Bad Bunny Credit: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy Para asistir a los Grammys, le dio un toque alegre a un atuendo sobrio con un girasol y su gorra con orejitas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cabello transformado Bad Bunny Credit: Amy Sussman/BBMA2020/Getty Images for dcp Aparte de experimentar con su vestuario, Bad Bunny también es dado a los cambios de cabello. En los premios Billboards, optó por trenzas adornadas con cuentas. 7 de 8 Ver Todo Tonos pastel Bad Bunny Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank Junto a su media naranja Gabriela Berlingeri, vistió un traje azul cielo de diseño moderno y zapatos blancos de plataforma. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

