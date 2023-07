¡Él también se cuida! Bad Bunny comparte secreto de belleza El cantante puertorriqueño publicó una imagen con una mascarilla, uno de los productos de su rutina para mantener hidratada su carita de niño bueno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny ha demostrado en diferentes ocasiones que él no es un hombre que cumpla con los estereotipos. Le hemos visto numerosas veces desafiar las ideas de la moda masculina, posando con vestido y tacones en campañas publicitarias, luciendo vanguardistas diseños en grandes eventos como al gala del Met, o incluso prendas transparentes en sus salidas sociales. Una vez más, el conejo malo demuestra que él no sigue ninguna regla en cuanto a moda y belleza se refiere y recurrió a sus historias para mostrar uno de sus trucos para cuidar la piel. Bad Bunny comparte secreto cuidar piel mascarilla Bad Bunny en la gala del Met 2022 | Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Aunque muchos hombres actuales se cuidan, incluso son vanidosos, como Maluma o David Beckham, pocos son los que comparten sus rutinas o cuidados diarios. Por eso sorprendió ver al cantante de Titi me preguntó con una mascarilla facial. Bad Bunny comparte secreto cuidar piel mascarilla Credit: Eric Alonso/Getty Images Estas sheet masks, que habitualmente son de un solo uso y vienen en paquetitos individuales, suelen estar repletas de ingredientes humectantes, que penetran en profundidad precisamente gracias al contacto de la propia máscara, de celulosa, algodón u otras fibras vegetales, sobre el rostro y ayudan a mantener la piel hidratada y fresca. Bad Bunny comparte secreto cuidar piel mascarilla Credit: Instagram Bad Bunny En el mercado puedes encontrar una gran variedad de este aliado de belleza que se ha convertido en un imprescindible en cualquier rutina: antienvejecimiento, purificantes para pieles con acné, calmantes para pieles sensibles, antioxidantes, reafirmantes, iluminadoras… tan solo tienes que colocarlas sobre la piel limpia y dejarlas actuar unos 10 o 20 minutos, para lograr los efectos deseados. El puertorriqueño también compartió algunas imágenes bebiendo agua, otros sencillo truco para mantenerse joven por más tiempo. Pues el agua, en especial durante los meses de calor, nos ayuda a mantener hidratado el cuerpo y por supuesto la piel, previniendo la aparición de arrugas y otros signos de cansancio. Bad Bunny comparte secreto cuidar piel mascarilla Bad Bunny en la gala del Met 2023 | Credit: Cindy Ord/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue Con 29 años, el trapero triunfa en todo el mundo con su música, y ha logrado grandes éxitos profesionales como protagonizar la primera portada en español de la revista Time. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al boricua se le ha relacionado sentimentalmente con la modelo Kendall Jenner, con quien se le ha visto en numerosas ocasiones las últimas semanas y ahora sabemos uno de sus trucos para mantener su piel tersa y su carita de niño bueno.

