Bad Bunny visto con uno de los collares de Kendall Jenner El reggaetonero dejó ver el romántico detalle en su cuenta de instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny y Kendall Jenner viven un apasionado romance. Desde que empezaron los rumores de la relación entre el puertoriqueño y la hermana de Kim Kardashian, hemos estado ansiosamente esperando más detalles. Ahora, el conejo malo acaba de compartir varios vídeos y fotos en sus historias y varias han llamado la atención de sus fans ya que parece estar compartiendo con la modelo. Bad Bunny, kendall jenner Credit: Jim Poorten/NBAE via Getty Images En uno de los vídeos en particular, notaron un accesorio que está llamando la atención de todos. Mientras Bad Bunny se grababa cantando "Los Que Son" en su auto, les dio a sus seguidores una mejor mirada su collar, que presenta un simple colgante de oro y una delicada cadena. La cuenta de Instagram "Not Skinny But Not Fat" fue de las primeras en señalar que el colgante era una inicial "K" en honor a Kendall. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, Kendall ha llevado un collar idéntico en varias ocasiones, así que es posible que se lo haya regalado a su media naranja o le compró uno igual. Si bien los detalles de su relación siguen un misterio, sabemos que los dos comparten su amor por la moda y los accesorios.

