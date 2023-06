Bad Bunny continúa su colaboración con Adidas con este lanzamiento que no te puedes perder Los tenis super cool estarán disponibles mañana. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir bad bunny Credit: Eric Alonso/Getty Images Para los aficionados a los sneakers, una colección de edición limitada puede ser de los momentos más esperados del año, especialmente cuando se trata de una colaboración con una gran estrella. La asociación entre Bad Bunny y Adidas ha resultado ser todo un éxito, ya que desde la primera colección en el 2021, cada diseño se agota en sólo minutos. Ahora, sus fans tendrán otra oportunidad para conseguir un par de estas zapatillas tan codiciadas en solo un día. bad bunny, adidas, zapatillas, sneakers Credit: Cortesía de Adidas Adidas y Bad Bunny acaban de anunciar la nueva zapatilla Triple Black, la última edición del sneaker Response CL. La versión de Benito de esta silueta clásica busca reinventar el mundo de las zapatillas atléticas dándole el toque fashion a su estilo emblemático. bad bunny, adidas, zapatillas, sneakers Credit: Cortesía de Adidas Este último lanzamiento estará disponible en tiendas, en línea, en la aplicación CONFIRMED y en BadBunny.com a partir del 24 de junio y tiene un precio de $160 USD. bad bunny, adidas, zapatillas, sneakers Credit: Cortesía de Adidas Cuando lanzó su primer diseño con Adidas en el 2021, el artista se sinceró sobre su relación con la moda y con las zapatillas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre me encantaron las zapatillas desde niño", compartió en un comunicado de Adidas. "Eran el detalle esencial del estilo que quería y el look que quería tener dependiendo de lo que iba a hacer ese día. Salía con mis amigos y nos preguntábamos, ¿qué zapatillas vas a usar hoy?"

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bad Bunny continúa su colaboración con Adidas con este lanzamiento que no te puedes perder

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.