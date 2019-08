Back to School: el maquillaje perfecto para empezar septiembre con tu mejor cara ¡Cópiale estos trucos a la maquilladora colombiana! By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Por muy duro que resulte admitirlo, la vuelta a clase y al trabajo está a la vuelta de la esquina y no podemos hacer nada para evitarlo. Lo que sí podemos hacer es ponerle nuestra mejor cara y la maquilladora e influencer Laura Sánchez tiene unos truquitos de maquillaje para conseguirlo. No te pierdas el paso a paso. ¿Lo primero? Preparar la cara con un primer que te ayuda a crear una buena base sobre la cual aplicar el resto de productos. Se aplica sobre el rostro limpio, con las manos, como harías con una crema o un aceite facial. “Nos va a ayudar a dejar la piel más lisa, más hidratada y sobre todo que el maquillaje dure mucho más tiempo”. Otro truco de pro es aplicar el corrector de ojeras no solo en el párpado inferior si no también en el superior, para que además de corregir el tono las sombras te duren más en su sitio. Image zoom Cortesía de la marca Corrector Instant Age Rewind Eraser Dark Circles Treatment Concealer, de Maybelline. $6,39. target.com A la hora de aplicar las sombras, Laura utiliza la paleta de sombras de su propia marca, aplicando un tono café en la zona exterior de los ojos y un iluminador, “mamacita”, en un tono claro desde la zona del lagrimal hacia el medio del párpado. Otro tip de lo más práctico que le puedes copiar a la instagramer no duda en ponerse creativa y utilizar un iluminador como sombra y una sombra rosa como colorete en los pómulos. ¿Por qué no? Advertisement EDIT POST

Back to School: el maquillaje perfecto para empezar septiembre con tu mejor cara

