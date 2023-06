Descubre la azeloglicina, el nuevo ingrediente que transformará tu tez El Dr. Campos nos revela cómo puedes lograr una piel hidratada y sin manchas con este poderoso componente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque son pocos las marcas de cosméticos o tratamientos que utilizan la azeloglicina, ya se dice que es el nuevo sustituto, apto para todos, del ácido salicílico. Sobre este potente activo que nos ayudará para tratar manchas, la excesiva producción de sebo o grasa y mejorar la apariencia en general de nuestra piel nos contó el Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento. ¡Aquí los detalles! ingredientes, belleza Credit: Getty Images ¿QUÉ ES LA AZELOGLICINA? La azeloglicina es un activo normalizador que disminuye la excesiva producción de sebo o grasa en las glándulas sebáceas ubicadas en la dermis de la piel. Es un seborregulador, antimicrobiano e hidratante. Es un activo potente, pero a la vez respetuoso con todos los tipos de pieles, hasta con las más sensibles. ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS? Es sabido que la tirosinasa es la causante de la mayor producción de melanina, y, por lo tanto, de la aparición del melasma o manchas solares. Y es aquí donde nuestra protagonista, la azeloglicina, entra en escena ya que frena la aparición de manchas gracias a que actúa por inhibición competitiva reversible de la enzima tirosinasa, que cataliza las primeras etapas de síntesis de melanina. Una de las propiedades más conocidas es la calmante y antiinflamatoria que va a encargarse de reducir la inflamación cutánea a la vez que hace perfecta a la azeloglicina para reducir rojeces y hasta episodios de rosácea débiles. Sus beneficios no quedan ahí, además de su poder despigmentante, hidrata la piel y le proporciona más elasticidad. Es capaz de neutralizar los radicales libres, que pueden causar estrés oxidativo en la piel y envejecimiento prematuro. Las pieles acneicas son a las que más ayuda la azeloglicina, y esto es gracias a su actividad antibacteriana y seborreguladora. Con estas propiedades permite la regulación de la producción de grasa y por lo tanto disminuye la aparición de acné. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN ¿ES PARA TODOS? Aunque puede beneficiar a todos los tipos de piel, la azeloglicina debe ser usada con cuidado en mujeres embarazadas o lactantes. La relación riesgo/beneficio en estos casos debe ser bien evaluada y discutida con el médico y dermatólogo. UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN… Llegado a este punto, no cabe dudas que la azeloglicina es sumamente beneficiosa, por sus propiedades blanqueadoras con potencial terapéutico en los desórdenes hipopigmentantes pasando por sus características sebonormalizante que ayuda a reducir los niveles de ácidos grasos libres del sebo, sin interferir en la producción sebácea normal; además de hidratar la piel y darle elasticidad. Es un ingrediente poco común en los productos cosméticos, pero los últimos estudios y descubrimiento la están convirtiendo en un activo a tener en cuenta cada día más en la industria de la salud y la belleza de la piel.

