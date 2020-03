Si estabas haciendo ayuno intermitente antes de la crisis del coronavirus y el periodo de aislamiento social y no sabes si deberías cambiarla durante esta temporada en la que probablemente estés padeciendo más estrés o haciendo menos ejercicio, en esta entrevista con el Dr. Campos resolvemos todas tus dudas para que mantener la línea no sea una de tus preocupaciones. ¡Tú puedes!

¿Es recomendable el ayuno intermitente durante la cuarentena?

Hay que partir dejando claro que el ayuno intermitente no es una dieta. Es un modelo nutricional, una forma de alimentarse, que se basa principalmente en alternar periodos de ayuno con periodos de ingestión de alimentos. Este tipo de alimentación o estrategia tiene múltiples beneficios para nuestro organismo y nuestra salud. No hay motivo para dejar de llevarlo a cabo durante la cuarentena, si tenemos en cuenta que es un periodo en el que no podemos estar activos físicamente como usualmente lo estamos. La ruptura de nuestra rutina diaria, la obligación de tener que estar aislados, el miedo al contagio y al padecimiento del virus pueden provocar estrés y ansiedad. La comida es muy recurrente en estas situaciones, pero no es la mejor solución y menos si lo que consumimos son productos precocinados o ultra procesados. Si mantenemos el modelo del ayuno intermitente entonces tenemos una meta que cumplir y no nos dejamos llevar por la misma.

¿Hay que variarlo de alguna manera?

No lo creo, la alimentación es un punto que no tiene por qué variar si seguimos el ayuno intermitente. Es importante destacar la importancia de una buena alimentación para enfrentar la crisis actual, debido a que nuestro sistema inmunológico debe de estar fuerte para enfrentar cualquier contingencia que se presente. Por otro lado, un factor a tener en cuenta es nuestra salud mental. Está comprobado que el estrés muchas veces nos obliga a comer, lamentablemente muchos recurren a alimentos ultra procesados que contienen azúcares refinados y conservantes produciendo una falsa sensación de felicidad en el cerebro y que no aportan los nutrientes necesarios para el cuerpo. Una buena alternativa es consumir alimentos integrales, que contengan todos los nutrientes. Esto ayudará a nutrir a las células y a reducir así la sensación de ansiedad física, es decir, esa sensación de hambre que, por mucho que se coma, sigue estando presente. Debemos disminuir la cantidad de calorías provenientes de carbohidratos para evitar aumentar de peso durante la cuarentena.

¿Cuáles son los alimentos más recomendables?

Quisiera mencionarte algunos alimentos que para mí son fundamentales en estos momentos por todos los beneficios que aportan: El brócoli es un excelente vegetal que estimula el sistema inmunológico rico en antioxidantes, vitaminas A, C, E (y) potasio y tiene mucha fibra saludable. Además, al no tener almidón es una excelente opción si está tratando mantener tu peso; Las almendras sin sal son una de las mejores cosas para mantener en casa para un refrigerio rápido que estimula el sistema inmunológico; Los pimientos, son una gran fuente de vitamina C y una buena opción para las personas que intentan limitar su consumo de carbohidratos; Las frutas cítricas son ricas en compuestos vegetales que tienen beneficios para la salud, como efectos antiinflamatorios y antioxidantes; Los vegetales verdes como la arugula, las espinacas y el kale son buenas fuentes de betacaroteno, que se asocia con la reducción de la inflamación y el aumento de las células que luchan contra las enfermedades; Las semillas de calabaza son pequeñas pero poderosas siendo una buena fuente de zinc, un mineral crucial para que las células inmunes funcionen y hagan su trabajo correctamente.

El ejercicio también es importante, ¿qué pasa no estás haciendo ejercicio en la cuarentena?

De hecho, seguir nuestra rutina diaria lo más normal posible en esta etapa es importante. El comportamiento sedentario y los bajos niveles de actividad física pueden tener efectos negativos en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Eso hay que evitarlo, hoy más que nunca. Se pueden realizar ejercicios sin necesidad de tener un equipo especial e incluso en espacios limitados, no es necesario acudir a gimnasios, que ahora están cerrados, para estar en forma. Uno de los primeros consejos es tomarnos pequeñas pausas con actividad física a lo largo del día, como bailar, jugar con los niños o hacer las tareas domésticas. Incluso simplemente levantarse para mover las piernas y facilitar la circulación sanguínea. Mantenernos activos en estas circunstancias no solo va a repercutir positivamente en lo físico, sino que también en lo mental.

¿Hay otras opciones más recomendables que el ayuno intermitente para esta época concreta o le sigue pareciendo un modelo recomendable?

El modelo del ayuno intermitente me parece una buena alternativa, es una estrategia muy válida. Siempre he dicho que el objetivo es comer de manera consciente y responsable. Debemos comer proteínas y frutas, estas deben de estar presentes estos días. Las comidas más ricas no tienen por qué ser las más calóricas o copiosas ¡Hay que cuidar las raciones! Otros tips que pudiéramos compartir son beber suficiente agua durante todo el día, mejor si se hace entre comidas. Tener siempre agua cerca para beber cuando tengamos sed, así disminuiremos el consumo de alimentos dado el efecto saciante del agua. Es vital tener en cuenta que los picos de ansiedad son pasajeros, por lo tanto es recomendable distraerse en ese momento y no focalizar la atención en la comida.