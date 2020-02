Los increíbles beneficios de hacer el ayuno intermitente Hasta puede ayudarte a alargar la vida. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien es un método que existía hace mucho tiempo, fue en el 2019 que el ayuno intermitente se convirtió en una de las formas más populares de perder peso y según muchos, la más efectiva. Y es que entre tantas dietas y opciones para bajar de peso a veces no es fácil elegir la que mejor convenga o, mejor dicho, la que te funcione. Lo cierto es que las personas que batallan con el sobrepeso están dispuestas a probarlas todas y a veces hasta sin importar los riesgos. Por eso desde que se empezó a regar la voz de que el ayuno intermitente -ayunar por unas 16 o 18 horas- era una manera muy fácil y rápida de perder peso, cientos de personas corrieron a hacerla. Lo cierto es que no todas las dietas son ideales para todo el mundo y antes de empezarlas es bueno hablar con un especialista y empaparse de todos los detalles antes de empezarla. Lo bueno es que nosotros aprovechamos la visita del Doctor Daniel Campos DNP, especialista en estética y antienvejecimiento, y colaborador de People en español, para preguntarle todo acerca de este método para adelgazar que al parecer también mejora la salud. En este video Campos nos habla de los increíbles beneficios que puedes obtener si hacer el ayuno intermitente, entre ellos que ayuda a controlar el azúcar en la sangre y que alarga la vida. ¡Wow! Para saber todo lo que puedes lograr si llevas este método, no te pierdas el video al inicio del artículo. Estamos seguras que desde que veas, no vas a dudar en optar por hacer este beneficioso método. Advertisement

