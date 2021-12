¿Estarán lastimando tu piel tus productos de belleza? Descúbrelo con el ayuno cutáneo El Dr. Campos nos explica cómo trabaja esta técnica minimalista que puedes hacer en casa Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la actualidad hay un océano de productos diferentes para la piel pero, curiosamente, se percibe una nueva tendencia de belleza llamada ayuno cutáneo. ¿Qué es el ayuno cutáneo? El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos cuenta todo sobre este concepto y si debes probarlo o no. ¿Qué es el ayuno cutáneo? La idea del ayuno cutáneo, o skin fasting, es minimizar la cantidad de productos de nuestra rutina de cuidado de la piel o renunciar a ella por completo durante un período de tiempo determinado, lo cual debe permitir que nuestra piel restablezca sus funciones naturales y se cure. Actúa fortaleciendo la barrera protectora de la piel que podría haberse degenerado con el uso de productos para el cuidado de la piel. ¿Cuáles son sus beneficios? Cuando usamos productos de skincare, estamos instruyendo a nuestra piel sobre qué hacer y desechando su ciclo natural de autorregulación. Por ejemplo, aplicar crema hidratante o aceite facial podría indicar a las células de nuestra piel que no es necesario que produzca tanto sebo natural. Al usar exfoliantes como retinol, alfa hidroxiácidos (AHA) o beta hidroxiácidos (BHA), estamos induciendo químicamente una mayor renovación de células, acelerando la tasa de renovación natural de nuestra piel. Al eliminar temporalmente el uso de productos a través de un ayuno, la idea es que cuando quitamos el sistema de apoyo a nuestra piel, le permitimos volver a lo que hace naturalmente. Eso si, no todos los productos debemos eliminarlos. Si tiene una barrera cutánea comprometida, eliminar los ingredientes potencialmente irritantes fomentará la curación. Pero, eliminar productos con ingredientes como el ácido hialurónico o las ceramidas que ayudan a reparar una barrera cutánea rota puede ser negativo, a pesar de la simplificación de tu rutina. ¿Cómo se hace? Es posible que desees abstenerte por completo de tus productos durante varias semanas o puedes optar por no usar ningún producto para el cuidado de la piel por la noche. Lo primero es lavarse bien la cara por las noches. En lugar de reducir todos los productos de una vez, comienza por hacerlo una vez a la semana. Trata de no aplicar ningún producto para el cuidado de la piel una noche para que tu piel respire libremente. Lávate la cara a la mañana siguiente con agua tibia para que los aceites naturales no se eliminen. Por supuesto, el uso de protector solar a diario no es negociable. Siempre debe aplicarse para proteger nuestra piel de los dañinos rayos UV. ¿Qué es la prueba del papel? Después de dejar que tu piel ayune durante una noche, puedes realizar un sencillo experimento a la mañana siguiente. Se trata de poner un pañuelo de papel limpio y seco en tu cara. Si el tejido se cae inmediatamente, tienes la piel seca. Si se pega a la cara incluso después de inclinarse, aun no se cae es porque tienes la piel grasa. Si el pañuelo de papel se te pega a la cara pero se cae cuando te inclinas, tienes la piel normal. ¡Este es el objetivo a lograr! Esta prueba del papel nos ayuda a decidir qué productos eliminar. Si tienes la piel seca, debes mantenerla hidratada. Si tienes la piel grasa, es posible que necesites reducir rápidamente los humectantes de tu régimen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una última recomendación… Los defensores del ayuno cutáneo interpretan la idea de maneras diferentes. Algunas personas afirman que evitar por completo el cuidado de la piel durante algunas semanas permitirá que su piel vuelva por completo a su línea de base natural. Otros argumentan que simplemente pausar solo algunos productos o ingredientes activos será suficiente. En lo que si todos concuerdan es que no se deben eliminar todos los productos al mismo tiempo. Para mejores resultados, te sugiero asesorarte primero con un profesional que evalúe tus necesidades reales y te guie para crear una rutina de cuidado personalizada que realmente se adapte a tu piel.

