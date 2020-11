Close

Aylín Mujica alborota las redes con su diminuta cintura y voluminoso trasero La actriz y presentadora Aylín Mujica tiene uno de las mejores figuras de la televisión Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes sociales se han vuelto la vitrina perfecta para que los famosos anuncien sus nuevos proyectos. Constantemente vemos cómo los actores promocionan una nueva novela, y cantantes publicando una y mil veces su nuevo sencillo. También se ha vuelto tendencia publicar videos de Tik Tok y por supuesto, rutinas de belleza, ejercicios y las ahora populares recetas de comidas. Ahora bien, son muchas las famosas que también usan las redes para mostrar sus atributos. Celebridades como Ninel Conde, Angelique Boyer y Zuleyka Rivera, no tiene pena alguna a la hora de publicar fotos con ropa supersexy o atrevidos trajes de baño. Otra que ama mostrar sus curvas en las redes es Aylín Mujica y sí que las alborota cuando lo hace. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Invierte tu energía en aquello que contribuye a tu crecimiento”, escribió la actriz junto a una foto en traje de baño que publicó en su cuenta de Instagram y la cual desató un mar de piropos atrevidos. Image zoom Credit: Instagram/Aylín Mujica Image zoom Credit: Instagram/Aylín Mujica El traje de baño de baño negro de una pieza, que tiene cuello halter y la espalda al descubierto, deja ver a la perfección las curvas caribeñas de la también presentadora, y sobretodo se puede apreciar el voluminoso y tonificado trasero del que goza. Sus tonificados brazos y piernas también son protagonistas en la imagen que con unas horas de haber sido publicada ya cuenta con más de 15,000 me gusta y más de 200 comentarios. Image zoom Credit: Instagram/Aylín Mujica Image zoom Credit: Instagram/Aylín Mujica Esta figura no la obtuvo la cubana de la noche a la mañana. De hecho, gracias a sus publicaciones nos hemos dado cuenta de que Mujica es fanática del ejercicio, y que además siempre ha llevado una dieta saludable. Es por eso por lo que no tiene reparos a la hora de mostrar sus increíbles curvas, las que con cada publicación dejan a muchos boquiabiertos.

