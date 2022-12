Aylín Mujica muestra el retoque estético que realizó antes del año nuevo La actriz cubana nos contó todos los detalles de su visita al Dr. Galán en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya llega el 2023 y como muchas de nosotras, las celebridades también buscan cambiar su silueta o realizarse algún retoque a la cara. Aylín Mujica cuenta entre una de ellas y nos acaba de compartir todos los detalles de su última visita al "Doctor de las Celebridades". La actriz y conductora visitó las instalaciones de Galán Aesthetics para realizarse algunos retoques de belleza antes de celebrar las navidades y festejos de fin de año. En un video que compartió con People en Español, la cubana nos mostró los resultados y celebró el trabajo del doctor. Aylín Mujica, Dr. Galán Aylín Mujica y Dr. Galán | Credit: Cortesía "Estoy tán feliz Dr. Galán, gracias. No me puedo reír mucho porque me hize un procedimiento para refrescar mi carita", bromeó. Aparte de las fiestas, también se realizó el tratamiento para su llegada a la tercera temporada de La casa de los famosos. El doctor compartió algunos detalles de la magia detrás de los retoques. "Lo que hicimos fue refrescar y trabajar en algunos puntos específicos para darle mejor simetría y definir más el volumen", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Dr. Galán actualmente está radicado en Miami y se especializa en procedimientos estéticos no invasivos y técnicas de antienvejecimiento. Trabaja desde la instalación "Galán Aesthetics", a donde muchos de los famosos viajan mes tras mes para sus retoques.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aylín Mujica muestra el retoque estético que realizó antes del año nuevo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.