Aylín Mujica retoca nuevamente su rostro a su salida de "La Casa de los Famosos 3" Con la ayuda del Dr. Elio Galán, la actriz cubana luce más radiante que nunca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de salir en la televisión, muchas estrellas, actrices y presentadoras buscan la ayuda de un experto de la belleza para lucir rejuvenecidas y listas para la cámara. Aylín Mujica cuenta entre una de ellas y nos acaba de compartir todos los detalles de su última visita al "Doctor de las Celebridades". El Doctor Elio Galán desde hace algún tiempo se encarga de la estética de la actriz y ahora continúa con sus tratamientos de estética para que se vea más bella y radiante que nunca. Aylin Mujica, doctor galan Credit: Galán Aesthetics La cubana recientemente salió del reality show "La Casa de Los Famosos" como la octava eliminada de la competencia, pero regresó para participar en las galas finales. En un video que compartió con People en Español, vemos a la actriz y al doctor trabajando juntos para lograr una piel más lozana y saludable. Para lograr los resultados, utilizan inyecciones de botox, la toxina botulínica que causa que el tejido de la piel se relaje y cree una apariencia más suave para el rostro. Aylin Mujica, doctor galan Credit: Galán Aesthetics Aylin Mujica, doctor galan Credit: Galán Aesthetics El Dr. Galán actualmente está radicado en Miami y se especializa en procedimientos estéticos no invasivos y técnicas de antienvejecimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Trabaja desde la instalación "Galán Aesthetics", a donde muchos de los famosos viajan mes tras mes para sus retoques: Alicia Machado, Laura Flores, Chicky Bombom entre muchas otras mujeres poderosas.

