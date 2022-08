De rubia lacia a pelirroja rizada, ¡el espectacular cambio de look de Aylín Mujica para su nuevo papel! La actriz cubana sorprendió a todos con una increíble y voluminosa melena rizada en color anaranjado para dar vida a su personaje en Juego de mentiras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras varios años alejada de las telenovelas de Telemundo, Aylín Mujica está de regreso con una actuación especial en el nuevo thriller dramático de la cadena: Juego de mentiras. La cubana, a quien hemos visto lucir su cabello de muchos colores durante su larga trayectoria en el mundo del espectáculo, de chocolate a rosa, estrena ahora una llamativa melena rizada en tono anaranjado. A dos meses de cumplir los 48 años, Mujica visitó el plató de En casa con Telemundo para hablar de Rocío, su personaje en este proyecto, y por qué le gusta tanto cambiar de look cuando se mete en la piel de un nuevo personaje. "Cuando me veo en pantalla haciendo un personaje y me veo con el mismo look que tengo en la vida real, no es tan chistoso ni es tan padre porque dices, no estas creando", compartió con Carlos Adyan cuando este le comentó que el nuevo cabello le recordaba a la villana Fernanda del Castillo, su personaje en Corazón valiente, quien también era pelirroja. "Me gusta ser camaleónica y reinventarme, me encanta ser en la pantalla un personaje contando una historia que no se parezca a mí", declaró la madre de tres, quien días antes retransmitió en directo su increíble transformación. "Así que no soy yo, es Rocío, que así se llama mi personaje, que es una bailarina exótica. Lo estoy disfrutando muchísimo". Para convertirse en Rocío, la veterana actriz se puso en manos de la estilista cubana Ache, especialista en extensiones de cabello natural, quien aplicó numerosos mechones sobre la melena, ahora más corta y con mechas rubias, de la cubana. "El problema es que para este personaje yo tenía que tener un cabello rizado", explicó a sus seguidores la artista mientras la experta trataba su pelo. Después de varias horas sobre la silla del salón de belleza, la actriz, quien dio vida a villanas en exitosos melodramas como Marina y Sin senos no hay paraíso, mostró el espectacular resultado y ahora presume una voluminosa cabellera rizada en un color pelirrojo claro. Aylin mujica nuevo look pelirroja rizos Credit: Instagram Tras comenzar hace una semana sus grabaciones en Miami y compartir pedacitos de este nuevo trabajo y su vuelta a la ciudad del sol, la intérprete se prepara también para el estreno de otro original proyecto, el reality Secretos de villanas (Canela TV), en el que comparte protagonismo con Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier, Geraldine Bazán y Sarah Mintz. Aylin Mujica Aylin Mujica | Credit: Foto: Omar Guerra/@omarphoto109; Vestuario: Nabys Vielman/@nabysvielman "Es algo que nunca se había visto. Seis villanas de las novelas hispanas juntas en un solo proyecto. Vamos a revelar secretos que nunca hemos contado", dijo en exclusiva a People en Español cuando las seis mujeres engalanaron nuestra portada digital. Sobre el programa, la polifacética estrella adelantó: "Van a ver que ahí todo el mundo saca el cobre. Aquí no hay guión, hay seis mujeres hablando de todo, de sus parejas, las leyendas urbanas que se dicen de nosotros que no son reales, con un escenario espectacular. Nos van a ver haciendo deportes extremos…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Muchos éxitos Aylín!

