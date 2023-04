Aylín Mujica enciende las redes con su bikinazo ¿Cómo logra mantener su cuerpo tonificado? Aquí sus secretos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La participación de Aylín Mujica en "La casa de los famosos" dio mucho de qué hablar pero la actriz cubana sigue en boca de todos al compartir un vídeo de su cuerpo increíble. En Instagram, la presentadora presumió su bronceado y deslumbró a sus seguidores mostrando sus curvas. "El mejor bronceado con técnica brasileña", escribió, celebrando el trabajo de Spa & Bronze CDMX, un salón especializado en los bronceados en aerosol. Aparte del bronceado, ¿cómo logra ese cuerpazo a sus 48 años? "Es disciplina, es constancia", admitió la actriz dentro de la casa de los famosos. Hasta aislada del mundo exterior, Mujica siguió su rutina de ejercicios, y la vimos sobre la caminadora con pesas a diario. La cubana también compartió unos tips para los fans que buscan seguir sus pasos. "¿Saben que es un secreto que aprendí? Levántense a las 5 de la mañana para que les alcance el día. Donde quiera que estén, hagan un poco de ejercicio. Les va a cambiar el estado de ánimo", sugirió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, aunque Aylín es muy disciplinada con sus ejercicios, la actriz no se avergüenza de hablar de los retoques. Antes de competir en el programa de televisión, visitó las instalaciones de Galán Aesthetics para "refrescar" su rostro.

