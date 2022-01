Rooney Mara será Audrey Hepburn en nueva película y los fans de Lily Collins se enfadan La actriz elegida para interpretar a este mito del cine comparte con la fallecida muchos atributos como una piel de porcelana, cejas de impacto y amor por los vestidos de Givenchy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Audrey Hepburn película Rooney mara Credit: Hulton Archive/ Getty Images/ Jon Kopaloff/ FilmMagic La vida de la mítica actriz Audrey Hepburn, famosa por Breakfast at Tiffany's, My Fair Lady o Sabrina, entre otras películas, es una de las más interesantes y misteriosas del mundo del espectáculo y ahora por fin, se va a realizar una película biográfica que promete. La actriz británica cumpliría en 2022 93 años y se ganó a pulso el título de icono durante la época dorada de Hollywood, no solo por sus dotes de actuación, sino por su estilo clásico, natural y elegante que aún hoy influye en las tendencias de moda y belleza. Todo un símbolo durante sus años en activo, puso de moda los pantalones de corte capri, las bailarinas o las grandes lentes de sol. Además, seguía una rutina de belleza muy sencilla y era fiel a sus marcas favoritas. Pero tras triunfar en la gran pantalla, Hepburn fue embajadora de Unicef y se volvió muy activa en su labor humanitaria hasta su fallecimiento en 1993, a los 63 años. Una faceta que quizá es más desconocida. El director Luca Guadagnino, conocido por Call Me By Your Name, estará al frente de la cinta protagonizada por la actriz Rooney Mara y se estrenará en AppleTv. Poco se sabe del filme aunque se ha adelantado que se mostrará la vida y obra de la famosa actriz y activista a través de una mirada íntima. Parece que la nueva producción profundizará en el proceso de sus películas más famosas y sus romances más importantes. Aunque muchos fanáticos se han mostrado decepcionados pues esperaban que el papel principal se lo otorgaran a Lily Collins, protagonista de Emily in Paris por su gran parecido con la fallecida Hepburn y por supuesto llevaron su descontento a Twitter. Seguramente, sus impactantes cejas, la piel de porcelana, la mirada de cervatillo y el gusto por piezas de Givenchy -firma del famoso vestido que portó Hepburn frente a la cristalera de la joyería Tiffany de Nueva York- son algunos de los argumentos que han pesado a favor de Mara. Sin embargo, y si nos fijamos con detalle, la propia actriz ya nos había dejado caer con sus apariciones en la alfombra roja que era la candidata ideal para el rol. Audrey Hepburn película Rooney mara Credit: Donaldson Collection/ Moviepix/ Jim Spellman/ FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, de sus looks y ese rostro que mezcla elegancia y melancolía, la estrella de The Girl with the Dragon Tattoo, nominada dos veces al Oscar, cuenta con una larga lista de papeles en su haber. Ese halo de misterio que comparte con Hepburn, le viene como anillo al dedo a la pareja de Joaquim Phoenix, quien seguro nos sorprenderá en este nuevo proyecto donde el vestuario sin duda será también un gran protagonista.

