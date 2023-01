¿Necesitas inspiración para tu atuendo del Día de los Reyes Magos? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mujer eligiendo ropa, inspiracion, moda Credit: Getty Images Aquí algunas ideas para todo tipo de estilo, desde las que buscan lucir conjuntos casuales hasta looks llenos de glamour. Empezar galería Colores típicos Si te quedas en casa para abrir los regalos en familia, elige un atuendo cómodo en colores vivos como rojo o verde. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Estrella de Belén dia de reyes, los reyes magos, estilo, moda Credit: Cortesía Deja que tu estilo brille con este enterizo negro con estampado de estrellas blancas. ASOS DESIGN, bubble crepe v neck puff sleeve jumpsuit, $43, asos.com 2 de 6 Ver Todo Oro de Baltasar dia de reyes, los reyes magos, estilo, moda Credit: Cortesía Para las que buscan algo más glamoroso, recomendamos que tomes inspiración en el regalo del Rey Baltasar y vistas un look dorado. Ramy Brook, Leith Metallic Mini Dress, $625, ramybrook.com 3 de 6 Ver Todo Anuncio Como una reina dia de reyes, los reyes magos, estilo, moda Credit: Cortesía Dale un toque de lujo a cualquier conjunto con una diadema decorada con pedrería. Shein, Rhinestone Decor Headband, $10, shein.com 4 de 6 Ver Todo Estilo invernal dia de reyes, los reyes magos, estilo, moda Credit: Cortesía Por supuesto, necesitarás estar bien abrigada. Un saco de piel sintética te ayudará a darle un toque chic a cualquier atuendo sin sacrificar tu comodidad. Avec Les Filles, Cozy Faux Fur Coat, $79.60, nordstrom.com 5 de 6 Ver Todo Aroma de incienso dia de reyes, los reyes magos, estilo, moda Credit: Cortesía Termina el look con una fragancia irresistible con notas de madera como el incienso que le regalaron los reyes al niño Jesús. Estée Lauder, Desert Eden Eau de Parfum Spray, $200, macys.com 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

