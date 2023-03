La astronauta mexicana de la NASA Katya Echazarreta tiene su Barbie En una edición especial por el mes de la mujer, Mattel lanzó siete nuevos modelos para honrar a científicas y empresarias que han tenido un impacto positivo en el mundo. ¡Mira la colección completa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Katya Echazarreta Credit: (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) En el Día Internacional de la Mujer, Barbie lanzó una nueva campaña en la que rinde homenaje a las féminas y sus importantes aportes en la ciencia y el mundo empresarial, incluyendo a la astronauta mexicana de la NASA, Katya Echazarreta. Así lo dio a conocer la compañía a través de sus redes sociales a través de un video en el que muestran los nuevos modelos de Barbie de Echazarreta, la científica espacial Magie Aderin Pocock, la bióloga marina Antje Boetius, la bióloga y empresaria Anne Wojcicki, la antropóloga y epidemióloga Janet Wojcicki y Susan Wojcicki, CEO del gigante de la tecnología Youtube. "Ver es creer. Barbie sabe que puedes ser lo que quieras, pero con las mujeres muy poco representadas en la ciencia y la tecnología, las futuras generaciones de niñas necesitan más modelos a seguir que les muestren lo que es posible. Es por eso que este Día Internacional de la Mujer, Barbie se enorgullece de reconocer a siete mujeres líderes en #STEM cuyo éxito puede recordarles a las niñas su propio potencial ilimitado y ayudarnos a continuar cerrando la brecha de los sueños", se lee en el mensaje. La joven ingeniera electrónica de 27 años compartió un extenso mensaje en su Instagram en el que agradeció dicho reconocimiento y la oportunidad de representar a la comunidad latina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A los 7 años, cuando solía jugar que mi Barbie era una astronauta que viajaba por la galaxia, nunca podría haber imaginado que algún día tendría mi propia Barbie. Es un gran honor ser parte de la campaña Barbie Role Models. Durante esta campaña querían honrar a mujeres impactantes de todo el mundo y tengo la hermosa oportunidad de representar a América Latina', comentó. Añadió: "¡Esta Barbie única está aquí para representar a todas las niñas Latinas que sueñan con las estrellas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La astronauta mexicana de la NASA Katya Echazarreta tiene su Barbie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.