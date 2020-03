Así se llevarán las uñas esta primavera Descubre qué colores, cortes y tendencias de pasarela saltarán a la calle esta primavera. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La reina del backstage en la semana de la moda de Nueva York y directora de educación de la firma Essie, Rita Remark, lleva años marcando tendencia con sus originales manicuras y en muchas ocasiones encargándose de manos tan célebres como las de Cindy Crawford e incluso Meghan Markle. Hablamos con la experta sobre las nuevas tendencias que darán el salto de la pasarela a las calles esta temporada primavera- verano. No te lo pierdas. ¿Cuál es tu tendencia favorite para esta primavera? La manicura francesa vuelve ¡y a lo grande! Diviértete eligiendo los colores que más te gustan para las puntas y deja el resto de la uña sin color. También puedes revisitar el clásico de los 90 en un clásico blanco y rosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué colores vamos a ver más esta temporada? Acercándonos a la primavera veremos unos pasteles únicos y más sutiles. No son los típicos pasteles de los huevos de pascua, amarillos cálidos, mentas brillantes y corales con matices tierra. Prueba los tonos "check your baggage", "express to impress" and "set in sandstone", de Essie. ¿Brillo o mate, qué se va a llevar más? Esta temporada el acabado más brillante es tendencia. Para conseguir más brillo nada como aplicar un topcoat brillante sobre una uña muy suave y lisa. Para conseguirlo aplica una base y termina la manicura con un gel como "gel-setter", both by essie. Advertisement

