Así se baila: los mejores looks de la temporada

En cada episodio, los atuendos de Adamari López, Jacky Bracamontes y Mariana Seoane dieron mucho de que hablar. ¡Aquí te tenemos los mejores momentos de moda!

Diva dorada

Adamari López deslumbró en su último baile con esta propuesta elegida por las estilistas del programa, Karla Birbragher y Pamela García de Asís.

Rosa neón

Maravilló con un minivestido rosa, sandalias a juego y un peinado al estilo del viejo Hollywood.

Diseño moderno

Nos encantó ver a la presentadora luciendo un traje de Moschino inspirado en las chaquetas de motociclistas.

Rojo vivo

Jacky Bracamontes se robó el show con esta prenda divina que lució durante el gran final.

Brillo inigualable

Quedamos maravilladas con esta propuesta de flequillos brillantes y espejos.

Momento sensual

Presumió de sus piernas tonificadas con un minivestido rojo y tacones blancos.

Como una Barbie

Divina quedó Mariana Alejandra Seoane con un estilo magenta y guantes muy chic.

Propuesta ceñida

La jueza del programa impactó con esta prenda morada adornada con lentejuelas.

Glamour total

Empezó el show con este vestido sensual de escote atrevido y toques dorados.

