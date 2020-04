Así lucen las famosas trabajando desde casa By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Los tiempos han cambiado y hasta que pase toda la locura que nos ha traído el coronavirus, muchas de las chicas que trabajan en televisión han tenido que armar sus mini-estudios en casa y desde ahí presentar sus reportajes para los programas de televisión más importantes. Mira aquí como se visten para hacerlo durante la cuarentena. Empezar galería Pamela Silva Image zoom La periodista regresó a Primer Impacto después de un tiempo de estar en casa y la vimos luciendo una llamativa blusa amarilla y un maquillaje supernatural. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Myrka Dellanos Image zoom Muy bien acompañada de su hermoso perro, la periodista posó para la cámara desde su casa desde dónde cada día funge como una de las presentadoras de Al rojo vivo (Telemundo) Nos gustó su suéter gris y ese maquillaje tan increíble. 2 de 9 Applications Ver Todo Maity Interiano Image zoom La reportera lleva días trabajando desde casa y para despedir la semana eligió este look de jeans azul oscuro, camiseta con potente mensaje, un sencillo moño en la nuca y llamativos aretes rojos en forma de corazón. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Karla Martínez Image zoom La presentadora usa su teléfono, una luz y un sencillo suéter azul combinado con un pantalón negro para hacer una transmisión desde su casa en Miami. 4 de 9 Applications Ver Todo Clarissa Molina Image zoom La presentadora se toma muy en serio sus looks de cuarentena. Mira que coqueta lució con este set de minifalda estampada con vuelos y top con mangas tipo globo. 5 de 9 Applications Ver Todo Jessica Rodríguez Image zoom Instagram/Jessica Rodríguez La joven reportera ha estado haciendo sus reportajes desde su casa pero no deja de vestirse superlinda. Aquí la vemos luciendo fabulosa con jeans, sandalias blancas y llamativa camisa a cuadros. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Erika Csiszer Image zoom La reportera lució regia con este top verde limón que nos transporta al verano. Pero lo que más nos gustó fue su maquillaje hecho por ella misma. ¡Bella! 7 de 9 Applications Ver Todo Carolina Sarassa Image zoom Con un maquillaje impecable y suéter marrón, la periodista hizo una transmisión desde un estudio improvisado. 8 de 9 Applications Ver Todo Rashel Díaz Image zoom Luciendo muy cómoda con este look de jeans rasgados, blusa fucsia y tenis, vimos a la presentadora muy enfocada en su trabajo desde la comodidad de su hogar en Miami. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

