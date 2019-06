Así luce Fenty, la nueva colección de ropa de lujo de Rihanna La cantante incluirá piezas que van hasta la talla 14. By Andrea Devoto ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Primero música, luego maquillaje, luego ropa interior y ahora una línea de ropa. A principios de este mes, la cantante Rihanna, de 31 años, se convirtió en la primera mujer de color en lanzar una colección de ropa de lujo en Paris bajo LVMH. Ahora por fin hemos podido ver las primeras prendas de su primera línea de ropa con su propia marca. La creadora de Fenty fue entrevistada por la revista T Magazine del New York Times en donde lució algunos de sus diseños y contó un poco acerca de la inspiración detrás de esta y cómo está rompiendo las reglas de la moda en la industria. “Me utilizo como mi propia musa. Es sudaderas con perlas o una chaqueta masculina con un corset”, explicó Rihanna a la publicación sobre su colección inspirada en su propio estilo. Las piezas incluyen siluetas estructuradas, ceñidas en la cintura con una paleta de colores neutrales. Una mezcla de estilo masculino con toques femeninos, la cual hemos visto en los atuendos que usa la cantante regularmente.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

En cuanto a romper las reglas, la cantante aseguró que no presentará Fenty en las pasarelas de temporada sino que se venderá directamente al consumidor con nuevos diseños cada ciertas semanas en su tienda en línea. Como con su línea de ropa interior Savage x Fenty,, esta línea busca ser inclusiva en cuanto a variedad de tallas. “Estoy gruesa y tengo curvas ahora mismo”, comentó Rihanna, “y si no puedo usar mis propias cosas entonces, digo, no va a funcionar, verdad?”.

Las piezas, según la revista, tendrán un valor de $200 (por una T-Shirt) hasta $1,200 (por piezas de exterior) y estarán disponibles primero en un pop-up store en Paris el 24 de mayo y luego en Fenty.com el 29 de ese mes.

Advertisement

Close Share options

Close View image Así luce Fenty, la nueva colección de ropa de lujo de Rihanna

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.